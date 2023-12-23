|
Hayat

Erkeklere David kızlara Mary

FETÖ, Siyonist Yahudi lobisine şirin görünmek için yeni yollara girişti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya’daki malikanesinde yaptığı toplantıda, örgütün sözde üst yönetimi ve mahrem imamlarına yeni talimat gönderdi. Gülen, FETÖ’cülerin yeni doğan erkek çocuklarına “Davud” ve “İshak”, kız çocuklarına ise “Meryem” ismi vermelerini istedi. Yurt dışındaki firari FETÖ’cülere ise bu isimlerin İngilizce karşılığı olan “David”, “Isaac” ve “Mary” önerildi.

Şahin Şen
04:00 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:00 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fetullah Gülen.
Fetullah Gülen.

Dünyanın gözü önünde Gazze’de katliama devam eden İsrail’e destek, ABD’nin Pensilvanya eyaletinden yönetilen ihanet şebekesi FETÖ’den geldi. Türkiye’de yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ, Siyonist Yahudi lobisine şirin görünmek için yeni yollara girişti.

HER AY TOPLANTI VAR

Örgüt Pensilvanya’da her ay farklı ülkelerden heyetleri ağırlıyor. Pensilvanya’daki malikanede kasım ayı başında yapılan toplantıda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün sözde üst yönetimi ve mahrem imamlarına yeni talimat gönderdi. Gülen, FETÖ’cülerin yeni doğan çocuklarına ortak isimler koymasını istedi.

FİRARİLERE ÖZEL İSİM

Buna göre doğacak erkek çocuklara “Davud” ve “İshak”, kız çocuklarına ise “Meryem” ismi verilmesi istendi. Yurt dışında yaşayan FETÖ’cülerin ise çocuklarına bu isimlerin İngilizce karşılığı olan “David”, “Isaac” ve “Mary” isimlerini verebilecekleri iletildi.

İLK DESTEK FETÖ’DEN

İsrail’in Filistin’e yönelik başlattığı en büyük işgal harekatından sonra Yahudi lobisine ilk destek yine FETÖ’den gelmişti. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu firari Enes Kanter, insanlık dışı soykırımı desteklemek için bir Yahudi okulunu ziyaret ederek Hamas’ı “terör örgütü” olarak nitelemişti.

KENDİ CİNAYETLERİNİ HAMAS’A BAĞLADI

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Today’s Zaman’ın eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt da hedef saptırarak, Rus Büyükelçi Karlov ve Hrant Dink cinayetlerini işleyenlerin Hamas sempatizanı olduğunu iddia etti. Her iki cinayetin de FETÖ’nün talimatıyla işlendiği biliniyor.



#FETÖ
#Fetullah Gülen
#Yahudi lobisi
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi 18. haftasında Al Ittifaq'ı konuk ediyor