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Erzurum'da yoğun sis: Görüş mesafesi 3 metreye düştü

Erzurum'da yoğun sis: Görüş mesafesi 3 metreye düştü

15:545/04/2025, Cumartesi
DHA
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Erzurum'da sis etkili oldu.
Erzurum'da sis etkili oldu.

Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, yerini zaman zaman kara bıraktı. Özellikle Palandöken'de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü.

Erzurum'da gece etkili olan yağmur, bugün öğle saatlerinde zaman zaman kara dönüştü. Kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Kayak Merkezi'nde de sis etkili oldu. Görüş mesafesi zaman zaman 3 metreye kadar düştü. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, yoğun sisin olduğu Palandöken'de LGS kampına giren öğrenciler kötü hava koşullarına aldırmadan etkinlik düzenleyip, eğlendi. Öğrencilerden İpek Sefiloğlu, "Palandöken'de 3 günlük eğitimin ardından bugün düzenlenen eğlenceye katıldık. Çok güzel geçti. Fakat buradaki yoğun sis bize Karadeniz'i hatırlattı. Palandöken'i hiç böyle sisli görmemiştik" dedi. (DHA)

#Erzurum
#Sis
#Palandöken

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