Esenler’de kısa filmler yarışacak

Festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması’na ise başvurular başladı. “Serbest” konulu Kısa Film Yarışması’nda toplam 125 bin lira para ödülü verilecek. 12 Kasım’a kadar başvurulabilecek yarışmada kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak ve yeni sinemacılara imkan sağlamak amaçlanıyor. Yarışmada birinci olan filmin sahibi 40 bin lira, ikinci 30 bin lira, üçüncü ise 20 bin lira ödülün sahibi olacak. İlk 10’a giren diğer yedi filme ise motivasyon desteği olarak 5 bin lira gösterim telifi verilecek. Adayların 15 dakikalık bir filmle katılabileceği yarışmaya, www.esenlerfilmfestivali.com adresinden başvuru yapılabilecek.