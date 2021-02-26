Hayat Eski Başbakan Erbakan vefatının 10ncu yıl dönümünde kabri başında anıldı
AKTÜEL

Eski Başbakan Erbakan vefatının 10’ncu yıl dönümünde kabri başında anıldı

Eski başbakanlar Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’na gelen sevenleri Kur’an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Haber Merkezi İHA
Necmettin Erbakan'ın mezarı başında dualar okundu.
Necmettin Erbakan'ın mezarı başında dualar okundu.

Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 10’ncu yıl dönümünde kabri başında anıldı.

DHA

Birçok gençlik teşkilatından gelen vatandaşlar Erbakan’ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığında bulunan kabrine akın etti.


DHA

Mezarlıkta kurulan çadırda ziyaretçilere tatlı ve içecek ikramı yapıldı.


DHA

Mezarlığa gelen eski başbakanın sevenleri Kur’an-ı Kerim ve dualar okudu.

DHA

Erbakan’ın sevenleri kabrinin etrafına "Sevgili Necmettin Erbakan’ı ölümünün 10’ncu yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" şeklinde yazılar astı.

DHA

Anmaya gelen Mükremin Köse isimli vatandaş, “Kur’an-ı Kerimlerimizi okuduk, Yasin’lerimizi okuduk, tekrardan rahmetli Erbakan Hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Erbakan Hocamız bu ülke için çok güzel çalışmalar yaptı, güzel eserler ortaya koydu” dedi.


DHA

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında, bu akşam Ayasofya Camii’nde düzenlenecek programla anılacak.

Ayasofya’da anılacak
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Ayasofya’da anılacak

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Merhum Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında, Refah Partisi (RP) ve Doğru Yol Partisince (DYP) kurulan 54. Hükümetin Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sacit Günbey, 1995'te Türkiye'nin ekonomisinin çok kötü durumda olduğunu, batma noktasına geldiğini fakat halkın kendilerini ancak Erbakan'ın kurtarabileceğine inandığını anlattı. 28 Şubat sürecine de değinen Günbey, 'Erbakan hoca, çok cesur bir insandı. 28 Şubat'ın Milli Güvenlik Kurulu'nda tek başına askerlerin şiddetli muhalefetine rağmen onlarla dokuz saat boyunca dişe diş tezlerini çürütmeye çalıştı, 28 Şubat kararlarını imzalamadı.' dedi.


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