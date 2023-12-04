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Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan Hakk'a yürüdü

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimler Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan Hakk'a yürüdü.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
08:25 - 4/12/2023 Monday
Güncelleme: 09:12 - 4/12/2023 Monday
Yeni Şafak
Lütfi Doğan.
Lütfi Doğan.

Merhum Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşlarından olan ilim ve siyaset adamı Lütfi Doğan, bugün sabah saatlerinde vefat etti. Doğan'ın cenaze namazı ve taziyesi ile ilgili bilgiler henüz verilmedi.


İSİLAY Vakfı'ndan yapılan açıklamada:


Eski Diyanet İşleri Başkanımız ve İslami İlimler Araştırma ve Yayma Vakfımız (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı LÜTFİ DOĞAN Hocamız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet makamı àli olsun. Cenaze namazı ve taziye ile ilgili bilgiler bilahare duyurulacaktır.


Doğan, kurucusu olduğu ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüttüğü İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfında (İSİLAY), talebelerin dini ilimler yolunda yetişmesinde öncü olmanın yanı sıra hadis ve tefsir dersleri vermişti.


Lütfi Doğan kimdir?


Lütfi Doğan 1930 yılında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde doğdu. Kuran-ı Kerim okumayı babası Hacı Mehmet Fehmi Efendi'den öğrendi. Askerlik vazifesinin ardından da dini ilimler eğitimine devam etti.


1954'de Kemah ilçe müftülüğüne, 1960'da da Erzincan il müftülüğüne atandı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliğine tayin edildi. 1968-1972 yılları arasında da Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. 1973-1980'de de Erzurum senatörlüğü görevinde bulundu.


1991 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Gümüşhane milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında dini ve ilmi konularda da pek çok eser kaleme aldı.


Eserleri


Huzur ve Saadetin Esasları, Mutluluğun Kazanılması, Cihadla İlgili Ayet ve Hadisler, Kütüb-ü Sitte Müelliflerinin Hal Tercümeleri, El Hücurat süresinin tercüme ve tefsiri


Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan: İslam dininin en büyük düşmanları cehalet ve bilgisizliktir
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan: İslam dininin en büyük düşmanları cehalet ve bilgisizliktir

İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, kurucusu olduğu eğitim müessesinde talebelerin dini ilimler yolunda yetişmesinde öncü olmanın yanı sıra hadis ve tefsir dersleri veriyor. "İslam dininin en büyük düşmanlarından biri cehalet ve bilgisizliktir. İkincisi, hidayetten nasibi olmayan kimselerin 'İslam'ı nasıl çürütürüz?' şeklinde teşebbüsleridir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım." diyen Doğan, "Bu ülkenin evlatlarının hepsi birbirinin kardeşidir. Birbirini incitmeden yardımcı olmak, iyilikleri güzellikle söylemek, bir yanlışlık olursa, 'Öyle değil de böyle yapmak daha güzeldir. Bunu yaparsanız daha iyi olur, diğer seçeneğiniz sizi zarara yöneltir.' demek yerinde olur" ifadelerini kullandı. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan koranavirüse ilişkin açıklama yapan Doğan, "Rabb'imiz bu belayı, bu sıkıntıyı sadece Müslümanların değil bütün insanlığın üzerinden kaldırsın ama bilelim ki bu bir uyarıdır. Daima tedbirli, temkinli olarak yaşamaya ve hareket etmeye mecbur olduğumuzu bilelim, bu bizim insanlık görevimizdir. Allah Teala da bize böyle emretmiştir. Tedbir neyse onu almakla yükümlü olduğumuzu da bileceğiz" dedi.


#Lütfi Doğan
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#İSİLAY
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