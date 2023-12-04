Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan Hakk'a yürüdü

İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, kurucusu olduğu eğitim müessesinde talebelerin dini ilimler yolunda yetişmesinde öncü olmanın yanı sıra hadis ve tefsir dersleri veriyor. "İslam dininin en büyük düşmanlarından biri cehalet ve bilgisizliktir. İkincisi, hidayetten nasibi olmayan kimselerin 'İslam'ı nasıl çürütürüz?' şeklinde teşebbüsleridir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım." diyen Doğan, "Bu ülkenin evlatlarının hepsi birbirinin kardeşidir. Birbirini incitmeden yardımcı olmak, iyilikleri güzellikle söylemek, bir yanlışlık olursa, 'Öyle değil de böyle yapmak daha güzeldir. Bunu yaparsanız daha iyi olur, diğer seçeneğiniz sizi zarara yöneltir.' demek yerinde olur" ifadelerini kullandı. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan koranavirüse ilişkin açıklama yapan Doğan, "Rabb'imiz bu belayı, bu sıkıntıyı sadece Müslümanların değil bütün insanlığın üzerinden kaldırsın ama bilelim ki bu bir uyarıdır. Daima tedbirli, temkinli olarak yaşamaya ve hareket etmeye mecbur olduğumuzu bilelim, bu bizim insanlık görevimizdir. Allah Teala da bize böyle emretmiştir. Tedbir neyse onu almakla yükümlü olduğumuzu da bileceğiz" dedi.