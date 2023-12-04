Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan Hakk'a yürüdü

Merhum Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşlarından olan ilim ve siyaset adamı Lütfi Doğan, bugün sabah saatlerinde vefat etti. Doğan'ın cenaze namazı ve taziyesi ile ilgili bilgiler henüz verilmedi.
İSİLAY Vakfı'ndan yapılan açıklamada:
Eski Diyanet İşleri Başkanımız ve İslami İlimler Araştırma ve Yayma Vakfımız (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı LÜTFİ DOĞAN Hocamız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet makamı àli olsun. Cenaze namazı ve taziye ile ilgili bilgiler bilahare duyurulacaktır.
Doğan, kurucusu olduğu ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüttüğü İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfında (İSİLAY), talebelerin dini ilimler yolunda yetişmesinde öncü olmanın yanı sıra hadis ve tefsir dersleri vermişti.
Lütfi Doğan kimdir?
Lütfi Doğan 1930 yılında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde doğdu. Kuran-ı Kerim okumayı babası Hacı Mehmet Fehmi Efendi'den öğrendi. Askerlik vazifesinin ardından da dini ilimler eğitimine devam etti.
1954'de Kemah ilçe müftülüğüne, 1960'da da Erzincan il müftülüğüne atandı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliğine tayin edildi. 1968-1972 yılları arasında da Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. 1973-1980'de de Erzurum senatörlüğü görevinde bulundu.
1991 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Gümüşhane milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında dini ve ilmi konularda da pek çok eser kaleme aldı.
Eserleri
Huzur ve Saadetin Esasları, Mutluluğun Kazanılması, Cihadla İlgili Ayet ve Hadisler, Kütüb-ü Sitte Müelliflerinin Hal Tercümeleri, El Hücurat süresinin tercüme ve tefsiri