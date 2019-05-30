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Hayat Eşref Kolçakın naaşına büyük saygısızlık
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AKTÜEL

Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık

Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı.

Haber Merkezi IHA
Eşref Kolçak
Eşref Kolçak

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın cenazesinde tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra, ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar cenazede olduklarını unuttu.

Vatandaşlar, cenazeye gelen oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çektiren insanlardan dolayı sıkıntı yaşandı

Cenaze namazının ardından Kolçak’ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi.

Eşref Kolçak’ın cenazesi uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi.

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