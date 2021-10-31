Evde temizlik yaparken buldu: Değeri 2.7 milyon dolar

“Binlerce Euro’ya satılıyor” <br>< br> DÜGETAM Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, trüf mantarının da farklı türleri olduğunu, özellikle büyük olan türünün fiyatının da çok pahalı olduğunu söyledi. Kaya, “Büyüklüğüne göre de fiyatı çok değişiyor. Avrupa’da müzayedelerde inanılmaz rakamlara binlerce Euro’luk fiyatlarla satılabiliyor. Tabii bu istisnai bir durum açık arttırmaya çıkan büyük ürünlerde oluyor. Ülkemizde üretilen ve bizim ürettiğimiz ‘kara elmas’ ismiyle tanınan trüfün yaklaşık olarak satış fiyatları Türkiye fiyatıyla 3 bin lira civarında. Tabii burada verim çok önemli. Bir çiftçi tarlasında iyi verimi tutturabilirse, şartlar uygun olursa ki Düzce şartları nispeten buna uygun doğal olarak da yetiştiğini görüyoruz. Verim yüksek olursa çiftçiye iyi bir gelir kaynağı olabilir. Bu kadar ekonomik değeri olan bir ürünün muhtemelen ihracat potansiyeli için üretimi yapılır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.