Evin içinde ev var

Arter’in Can Aytekin imzalı yeni sergisi “Boş Ev” bugün ziyarete açıldı. Arter’in iki katına yayılan sergi sanatçının hem yeni işlerini hem de 2005-2012 yılları arasında ürettiği beş seriden bir seçkiyi içeriyor.

ÇİZİM VE RESİM BİR ARADA

Sergi her türlü detaydan, eşyaların ağırlığından ve yaşamsal gereksinimlerin kalabalığından arındırılmış bir evin bölümlerini tuvallere taşıyor. Birbiriyle ilişkili çizim ve resimlerden oluşan çalışma, izleyiciyi boş bir evin odalarına davet ediyor. Bu noktada köşe ve koridorlar, kirişler oldukça net fakat bulunduğumuz mekanlar birbirine karışmaya başlıyor. Yani evlerin içinde başka evler, odaların içinde ise başka odalar var. Sanatçıya göre bütün evler bir yerde birleşiyor olabilir! Arter’in mimari planının işlerin üretimindeki rolünü de göz ardı etmemek gerek.

Can Aytekin

GÜNCEL BİR MESELE

Sergi açılışında konuştuğumuz sanatçı “Resim, heykel, enstalasyon ne olursa olsun mekan fikri her şeyin içinde zaten saklıdır. Bu çok temel bir mesele, aynı portre meselesi gibi. Tarih boyunca insan yüzü her zaman başat bir konudur. Tıpkı mekan gibi” diyor.

Aytekin son yıllarda sanatta sıkça işlenen ev teması hakkında da şunları söylüyor: “Çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Sürekli göç alınıyor. İnsanlar geliyor gidiyor, savaşlar oluyor. Bu yerleşme ve ikamet etme meselesi hem çok güncel ve politik hem de insanların hayatına çok dokunan bir şey. Sanatçıların da bunu konu etmesi çok normal. Ayrıca mekanın kendisi de bir ev. Ben en başından beri bu kavrama öznel bir yorum getiriyorum.”

Sergi 15 Temmuz'a kadar gezilebilir.