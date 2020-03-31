Evinizin çevrimiçi konukları: Bakanlık sosyal medya üzerinden programa başladı

#MademEvdeyiz etiketiyle çalışmalar yürüten Bakanlık, Youtube kanalında ve Twitter hesabında “Eşit Ağırlık” programını canlı olarak yayınlamaya başladı. ‘Her Şey Bir Arada’ sloganıyla yola çıkan program konu ve konukları ile gençliğin nabzını tutuyor. Sohbet tadında gerçekleşen programın ilk konuğu sanatçı Oğuzhan Koç, ikinci konuğu “90’lar Özel” programı ile Cengiz Ateş oldu. Son yayınlanan programda ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara konuk oldu.

ONLİNE YARIŞMA

Ayrıca, “kahoot.it web” sitesi üzerinden on soruluk bilgi yarışması düzenleniyor. Dereceye giren ilk üç kişiye sürpriz hediyeler veriliyor. Gençler yarışmaya aileleriyle katılabiliyor.