Hayat Evinizin çevrimiçi konukları Bakanlık sosyal medya üzerinden programa başladı
AKTÜEL

Evinizin çevrimiçi konukları: Bakanlık sosyal medya üzerinden programa başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, dört milyon gönüllü genç ordusuyla bir yandan maske üretip diğer yandan yaşlılara yardımcı olurken aynı zamanda “Evde kal” çağrıları çerçevesinde etkinlikler yürütüyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Eşit Ağırlık programından bir kare
Eşit Ağırlık programından bir kare

#MademEvdeyiz etiketiyle çalışmalar yürüten Bakanlık, Youtube kanalında ve Twitter hesabında “Eşit Ağırlık” programını canlı olarak yayınlamaya başladı. ‘Her Şey Bir Arada’ sloganıyla yola çıkan program konu ve konukları ile gençliğin nabzını tutuyor. Sohbet tadında gerçekleşen programın ilk konuğu sanatçı Oğuzhan Koç, ikinci konuğu “90’lar Özel” programı ile Cengiz Ateş oldu. Son yayınlanan programda ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara konuk oldu.

ONLİNE YARIŞMA

  • Ayrıca, “kahoot.it web” sitesi üzerinden on soruluk bilgi yarışması düzenleniyor. Dereceye giren ilk üç kişiye sürpriz hediyeler veriliyor. Gençler yarışmaya aileleriyle katılabiliyor.

Çocukların psikolojisi size bağlı: Veliler için 11 altın öneri, yetişkinler ne yapmalı?
GÜNDEM
Çocukların psikolojisi size bağlı: Veliler için 11 altın öneri, yetişkinler ne yapmalı?
Abone Ol Google News
Biz bize yeteriz Türkiyem

Biz bize yeteriz Türkiyem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı.
Geze geze yaydılar

Geze geze yaydılar

Karantinaya alınan köylüler İstanbul'dan gelen vatandaşlara tepkili.
Veliler için11 altın öneri

Veliler için
11 altın öneri

​Çocukların psikolojisi size bağlı, yetişkinler ne yapmalı?
Altun: En büyük şansımız milletimiz

Altun: En büyük şansımız milletimiz

Üretim devam edecek, faaliyetler tamamen durdurulmayacak.
Areda Survey<br>vatandaşa sordu

Areda Survey
vatandaşa sordu

​Sokağa çıkma yasağı gelsin mi sorusuna çoğunluk aynı yanıtı verdi.
Suçu<br>AK Partililere attı

Suçu
AK Partililere attı

İBB ​sefer azaltmaya gidince otobüsler hıncahınç doldu.
Kandil'e gömüldü

Kandil'e gömüldü

​MİT ve TSK'nın ortak operasyonu sonucu öldürüldü.
Korona oyunu

Korona oyunu

​200 liralık temizliği virüs bahanesiyle bin liraya yapıyorlar.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
Cezaevi personeli<br>eve gitmeyecek

Cezaevi personeli
eve gitmeyecek

​Görüntülü görüşmeden, alınan tedbirlere kadar çok sayıda yeniliğe gidildi.
Seferberlik

Seferberlik

​MSB ilaç, Savunma Sanayii ise solunum cihazı için kolları sıvadı.
ABD'den yeni icat

ABD'den yeni icat

Bundan sonra her maske 20 defa kullanılabilecek.
Morglar yetmiyor

Morglar yetmiyor

Kapasite yaklaşık 4 kat artırıldı.
Salgın tehlikeli bir hale gelmeden<br>nöbet sistemine geçilmeli

Salgın tehlikeli bir hale gelmeden
nöbet sistemine geçilmeli

​PÜİS bayilerin koronavirüs tedbirlerine dahil edilmesini istedi.
Türkiye'de<br>olmak isterdim

Türkiye'de
olmak isterdim

Salgına rağmen seçim yapıldı, bilim kuruluna güven yok...
37 kaybımız var

37 kaybımız var

​Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.
Üç ay maaş<br>desteği müjdesi

Üç ay maaş
desteği müjdesi

Firma ve çalışanları bu ödeneğe başvurmaya çağırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.