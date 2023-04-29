Evlenen kadın kendi soyadını kullanabilir

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Anayasa Mahkemesi, evlenen kadınların, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamaması hükmünü içeren kanunu, kadın ile erkek arasında eşitsizliğe yol açtığı gerekçesiyle iptal etti. AYM, İstanbul 8. Aile Mahkemesi’nin ilgili maddesinde yer alan “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir” hükmünün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı iptal başvurusunu karara bağladı. AYM, bu maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vererek oy çokluğuyla iptaline hükmetti. İptal hükmü, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Alınan bu karar ile kadınların evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri için dava açmalarına gerek kalmayacak.