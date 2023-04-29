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Hayat

Evlenen kadın kendi soyadını kullanabilir

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı ile Türk Medeni Kanunu'nun 187'inci Maddesi'ndeki 'Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir' hükmü, eşitliğe aykırı bulunarak iptal edildi.

Abdullah Sarica
04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Anayasa Mahkemesi, evlenen kadınların, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamaması hükmünü içeren kanunu, kadın ile erkek arasında eşitsizliğe yol açtığı gerekçesiyle iptal etti. AYM, İstanbul 8. Aile Mahkemesi’nin ilgili maddesinde yer alan “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir” hükmünün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı iptal başvurusunu karara bağladı. AYM, bu maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vererek oy çokluğuyla iptaline hükmetti. İptal hükmü, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Alınan bu karar ile kadınların evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri için dava açmalarına gerek kalmayacak.


Jet Fadıl 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
Jet Fadıl 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Fadıl Akgündüz, "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Akgündüz'ün firari olan ablası Avniye Obut ve eniştesi İbrahim Obut'a aynı suçtan 2 bin 445'er yıl 10'ar ay hapis ve 11 milyon 740'ar bin lira adli para cezası verildi. Tutuklu yeğeni Mehmet Salih Obut ise aynı suçtan 2 bin 450 yıl hapis ve 11 milyon 760 bin lira para cezasına mahkum edildi. 6 sanığa ise beraat kararı verildi. Duruşma sonrası mağdurlar verilen karardan memnun olduklarını belirtirken, bir mağdur "Türkiye'yi tescilli dolandırıcılıktan kurtardık" dedi.



#Anayasa Mahkemesi
#Evlilik
#Çift soyadı
1 saat önce
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