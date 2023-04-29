Evlenen kadın kendi soyadını kullanabilir

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Fadıl Akgündüz, "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Akgündüz'ün firari olan ablası Avniye Obut ve eniştesi İbrahim Obut'a aynı suçtan 2 bin 445'er yıl 10'ar ay hapis ve 11 milyon 740'ar bin lira adli para cezası verildi. Tutuklu yeğeni Mehmet Salih Obut ise aynı suçtan 2 bin 450 yıl hapis ve 11 milyon 760 bin lira para cezasına mahkum edildi. 6 sanığa ise beraat kararı verildi. Duruşma sonrası mağdurlar verilen karardan memnun olduklarını belirtirken, bir mağdur "Türkiye'yi tescilli dolandırıcılıktan kurtardık" dedi.