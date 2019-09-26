Hayat Evler dönüşsün komşular kalsın
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Evler dönüşsün komşular kalsın

İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği” araştırmasına göre yaşlılar daha dayanıklı evler isterken, kom- şuluk ilişkilerinin bitmesini istemiyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TÜBİTAK’ın desteğiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği” araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye’de ilk olma niteliğini taşıyan Proje kapsamında bir buçuk yıl içerisinde İstanbul’un farklı ilçelerinden 65 yaş üzeri bireylerle 1818 yüz yüze anket ve 30 mülakat yapıldı. Öğrenciler ve araştırmacıların ilgi gösterdiği toplantıda Proje yürütücüsü

Prof. Dr. İsmail Coşkun araştırmacıların sonuçları açıkladı.

TEMEL BEKLENTİ DAYANIKLI BİR EV

Araştırmaya göre, kentsel dönüşümde en kırılgan yaşlı grubunun düşük ekonomik ve kültürel sermaye sahibi yaşlılar olduğu tespit edildi. Dönüşüm süreci yaşanırken yaşlıların kırılganlıklarının dikkate alınması ve yaşam tarzlarına uygun modellerin geliştirilmesi gerektiği kaydedildi. Yaşlıların kentsel dönüşümden temel beklentilerinin depreme dayanıklı, güvenli, kendi yaşama kültürlerine ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş yeni evlere kavuşabilmek olduğu kaydedildi.

BALKON VE BAHÇELER DURSUN

Araştırmaya katılan yaşlıların büyük kısmının temiz ve sağlam bir binaya sahip olmaktan mutlu olduğunu ancak, bahçelerin ve balkonların yok olması ya da küçülmesini istemedikleri belirtildi. Yaşlıların komşularını kaybetmekten mutsuz. Yeni komşularla alışma ve tanışmaya uyum sağlayamadıkları belirtildi.

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