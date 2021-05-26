Evleri başlarına yıkılan Filistinli ailenin umutları tükenmedi: Evlerinin enkazında oğullarının doğum günün kutladılar

Mahmud'un doğum gününü kutladığı anlara arkadaşları da şahitlik etti

Enkazdan çıkardıkları briketleri üst üste koyarak masa yapan, üzerine de doğum günü pastasını yerleştiren Sabbih ailesi, balonlar ve doğum günü süsleriyle de taş yığınları arasında sıcak ve renkli bir görüntü oluşturdu. Aile, her durumda mutlu olabilmeyi ve dik durabilmeyi öğretmek istedikleri oğulları Mahmud'un arkadaşlarını da partiye davet etmeyi unutmadı. Mahmud'un babası Raid Sabbih ise şöyle konuştu:

"İsrail'in sebep olduğu tüm bu yıkıma ve yaralara rağmen oğlum Mahmud'un doğum gününü kutladık. İsrail bayram günü evimizi yıkmış, sevincimizi de vurmuştu. Ama işte şimdi bugün burada doğum günü kutluyoruz."

Sabbih, evlerinin yıkılmasından duydukları hüzne rağmen bayramlarının ve kutlamalarının devam edeceğini vurguladı.

FİLİSTİN 254 ŞEHİT VERDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

REKLAM

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Hizbullah'tan İsrail'e Kudüs uyarısı: Yok olursunuz!

DÜNYA İşgalci İsrail 'Demir Kubbesi'yle kendi İHA’sını düşürdü

DÜNYA İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kitabevi ve yayınevlerini de hedef aldı: Binlerce kitap yok oldu