Hayat Evleri başlarına yıkılan Filistinli ailenin umutları tükenmedi Evlerinin enkazında oğullarının doğum günün kutladılar
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Evleri başlarına yıkılan Filistinli ailenin umutları tükenmedi: Evlerinin enkazında oğullarının doğum günün kutladılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, 13 yaşındaki oğulları Mahmud'un doğum gününü evlerinin enkazı üzerinde kutladı.

Haber Merkezi AA
Evleri başlarına yıkılan Filistinli ailenin umutları tükenmedi: Evlerinin enkazında oğullarının doğum günün kutladılar
Mahmud'un doğum gününü kutladığı anlara arkadaşları da şahitlik etti

Enkazdan çıkardıkları briketleri üst üste koyarak masa yapan, üzerine de doğum günü pastasını yerleştiren Sabbih ailesi, balonlar ve doğum günü süsleriyle de taş yığınları arasında sıcak ve renkli bir görüntü oluşturdu. Aile, her durumda mutlu olabilmeyi ve dik durabilmeyi öğretmek istedikleri oğulları Mahmud'un arkadaşlarını da partiye davet etmeyi unutmadı. Mahmud'un babası Raid Sabbih ise şöyle konuştu:

  • "İsrail'in sebep olduğu tüm bu yıkıma ve yaralara rağmen oğlum Mahmud'un doğum gününü kutladık. İsrail bayram günü evimizi yıkmış, sevincimizi de vurmuştu. Ama işte şimdi bugün burada doğum günü kutluyoruz."

Sabbih, evlerinin yıkılmasından duydukları hüzne rağmen bayramlarının ve kutlamalarının devam edeceğini vurguladı.

FİLİSTİN 254 ŞEHİT VERDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.

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