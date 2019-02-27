Hayat Evsiz köpeği petshopa götürüp dokunduğu her şeyi satın aldı
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Evsiz köpeği petshopa götürüp dokunduğu her şeyi satın aldı

Köpeğiniz yaşlandığında, eskisine oranla daha fazla bakım ve ilgi istiyor. 12 yaşındaki King, yaşlandığında bunun tam tersini yaşamaya başladı. Sokağa terk edilen köpeğe araba çarptı. Bir ayağını kaybetti. Üç ayağıyla yaşamak zorunda kalan köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

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Üç ayağıyla yaşamak zorunda kalan köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.
Üç ayağıyla yaşamak zorunda kalan köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

King’in geleceği hiç de parlak görünmüyordu. Televizyon sunucusu Rock Kanaka’nın köpekten haberdar olmasıyla, köpeğin hayatı değişti.

Rocky, “Dogs Day Out” isminde bir programı sunuyordu. Program aracılığıyla sahiplenilmesi zor olan köpeklerin sahiplendirilmesi sağlanıyordu. King için Rocky ve iş arkadaşları var güçleriyle yeni bir sahip bulmaya çalıştılar.

Dokunduğu ve kokladığı her şeyi satın aldılar.

Yeni sahibiyle buluştu

Newsner.com'un haberine göre, King’i yeni sahibiyle tanıştırmaya götürmeden önce ilginç bir olay yaşandı. Rocky, King’i bir petshopa götürdü ve King’in dokunduğu her şeyi ona aldı.

King o kadar mutluydu ki kuyruğunu sallamadığı bir saniye bile olmadı. King’in dokunduğu ve kokladığı her şey alındıktan sonra sahibiyle bir araya getirildi.

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