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YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Ezber bozan lezzet

Bursa denilince hemen akla İskender Kebabı gelir. Oysa Bursa mutfağı sanıldığından çok daha zengin. Bu hafta Bursa’dan Dikdik kebabının tarifini veriyoruz

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Dik dik kebabı
Dik dik kebabı

Corona virüs hala küresel bir tehlike olarak varlığını sürdürürken, Türkiye’de turizm virüs tedbirleri alınmış, güvenli bir halde bizi dinlenmeye davet ediyor. Uzun süre evde kalmak zorunda olduğumuz bir sürecin ardından ülkemizin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmek ilhamı içimize işledi. Yakınımızda, bir ömre sığmayacak kadar çok coğrafi ve tarihi hazine duruyor. Bursa da bu hazinelerden biri. Osmanlı’nın başkentlerinden olduğu için değerli tarihi binalara ve bir o kadar anıya sahip. Dünya Kültür Mirası Listesinde Bursa’dan, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar Külliyesi, Yıldırım Külliyesi, Yeşil Külliye, Muradiye Külliyesi ve Cumalıkızık Köyü olmak üzere altı yer bulunuyor. Bu altı bölge içinde onlarca eser var.

TARİHİ YOLCULUK

Cumalıkızık, Bursa’da gezip, bol bol dua ettikten, İskender kebap, kestane şekeri yedikten sonra dinlenmek için gidilebilecek en güzel yerlerden biri. Uludağ’ın eteklerinde, 1300den bu yana dokusu korunmuş taş evleri, el yapımı lezzetleriyle, hem sağlıklı, hem güzel. Şelaleden plaja, türbeden kaleye, dağdan denize yemyeşil Bursa’ yı anlatmak için, sayfalar dolusu yazmak gerekiyor. En güzeli gidip görmek, yaşamak olacak. Gitmişken elbette Osmanlı saray mutfağının ilk örneklerini ve yanıbaşında Bulgaristan Türklerinin maharetli ellerinden Balkan yemeklerini tatmalıyız. Bu yemyeşil, çok kültürlü, tarih kokan şehir küçük hafta sonu fırsatları için oldukça yakınımızda. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Köfte Çorbası (Bulgaristan Türk Mutfağı)

Köfte çorbası

MALZEMELER

* 200 g orta yağlı kıyma

* 1 büyük kuru soğan

* Bir su bardağı pirinç

* Bir yemek kaşığı salça

* 2 çay kaşığı karabiber

* Bir çay kaşığı tuz

* Bir kahve fincanı sıvı yağ

Terbiyesi

* Bir yumurta

* Bir tatlı kaşığı sirke

* Bir küçük kase yoğurt

YAPILIŞI

Soğanı ince ince doğrayalım. Yağ ve salça ile kavuralım,su ekleyelim,kaynatalım. Kıyma,az miktarda pirinç, karabiber, tuz ile bir köfte hamuru yapalım. Dinlendirelim. Fındık büyüklüğünde köfteler yapıp unlanmış tepsiye dizelim. Köfteler kaynayan salçalı suya atalım, üzerine yarım su bardağı pirinç ilave edelim, 20 dakika pişirelim. Bir kasede yumurta, sirke ve yoğurdu iyice karıştıralım. Alıştıra alıştıra köfteye ilave edelim. Afiyet olsun.


Dik Dik Kebabı (Bursa)

  • MALZEMELER
  • * 250 gr kemiksiz tavuk eti
  • * 1 adet kuru soğan
  • * 2 yemek kaşığı domates salçası
  • * Bir çay kaşığı tuz
  • Hamuru İçin:
  • 200 gr. un
  • * 4 yumurta
  • * Bir tatlı kaşığı tuz
  • * 2 su bardağı su
  • YAPILIŞI
  • Soğanı ince ince doğrayalım. Tavuk etleri ile birlikte tencerede kavuralım. Üzerine salça ve tuz ilave edelim. Bir su bardağı su ekleyip tencerenin kapağını kapatalım. Kısık ateşte pişirelim. Ayrı bir yerde un,yumurta, tuz ve sudan bir hamur yoğuralım. Hamuru bezelere ayırıp mümkün olduğunca ince börek yufkası gibi açalım. Oklava yardımıyla rulo haline getirip 2 parmak kalınlığında keselim. Dik olarak tepsiye dizelim,hafifçe kızarana kadar fırında pişirelim. Fırından çıkartıp soğuttuğumuz hamur üzerine, hazırladığımız tavuklu harcı sıcak olarak dökelim,tavukları yerleştirelim. Bir süre hamurun hafifçe ıslanmasını bekleyip servise alalım. Afiyet olsun.
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