Fatih Belediye Başkanı Turan: Dayanıklı kent oluşturma hedefleri için ‘Yeşil Vizyon’ önceliğimiz oldu

Moderatörlüğünü Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve MBB Başkanı Tahir Büyükakın’ın yaptığı 'Diyalog Marmara: Başkanlar Konuşuyor' oturumunda konuşan NALAS (Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetimler Ağı) Dönem Başkanı ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih’te, “Dayanıklı Bir Kent” oluşturma yönünde doğru, etkin adımlarla ilerlediklerini belirterek şunları söyledi:

“Geleceğin Fatih’in tasarlarken bize sağlam bir zemin oluşturan bir ‘Yeşil Vizyon’ geliştirdik. Günümüz şehirlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, açık alanların ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının yetersizliğidir. Şehrimizi ve gelecek kuşaklarımıza dayanıklı kent bırakabilmek için ısrarla yeşil vizyon dedik, çünkü kentin ve kent sakinlerinin nefes almalarını sağlayacak bir yeşil alan yönetimi, bugünün sorunlarına yanıt üretmekle birlikte “Dayanıklı Kent” oluşturma hedeflerimiz için de öncelik arz eden bir meseledir. Geliştirdiğimiz Yeşil Vizyon ile, Fatih’in, büyük oranda, gelecek tasarımını oluştururken, bugünün sorunlarına da etkin çözümler üretmiş oluyoruz. 4 buçuk yıl içinde, ilçemizdeki yeşil alan miktarını, %41 oranında artırdık. Kurduğumuz parkları ve kent bahçelerini, aile yaşamını destekleyen, bireysel gelişime ve sosyal canlılığa katkı sağlayan ünitelerle donattık.”