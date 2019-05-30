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Hayat Fatih Sultan dualarla anıldı
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AKTÜEL

Fatih Sultan dualarla anıldı

İstanbul’un fethi, 566. yılında coşkuyla kutlandı. Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenen fethi gerçekleştiren, bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet Han da kabri başında dualarla anıldı. Şehrin birçok noktasında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarih boyunca “Her yiğidin gönlünde yatan aslan” olan İstanbul, ebediyen Türk olduğu 1453’ten önce farklı medeniyetler tarafından 28 kez kuşatıldı. İstanbul, tarih boyunca en kadim medeniyetlerin varlıklarını taçlandırdığı şehir oldu.
Tarih boyunca “Her yiğidin gönlünde yatan aslan” olan İstanbul, ebediyen Türk olduğu 1453’ten önce farklı medeniyetler tarafından 28 kez kuşatıldı. İstanbul, tarih boyunca en kadim medeniyetlerin varlıklarını taçlandırdığı şehir oldu.

İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Fatih Camisi haziresinde bulunan Sultan Mehmet Han’ın kabri ziyaret edildi. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fetih kutlamaları dolayısıyla program düzenledi.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesindeki program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu dua etti. Programa, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Üçüncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel Sarı ve yetkililer katıldı.

GÖRKEMLİ GÖSTERİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile her yıl düzenlenen “İstanbul’un Fethi ve Panorama 1453” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Okçular Vakfı da fethin yıl dönümüne özel gerçekleştirdiği okçuluk yarışmasının ödül töreni bu akşam gerçekleştirildi.

Maltepe ve Yenikapı’da da gösteri merkezindeki sahne sinevizyonunda, dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han ile askerleri İstanbul’u yeniden fethetti.

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