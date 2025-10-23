Fatih'te 'Gazze İyilik Sergisi' açıldı: Sanat iyiliğe dönüştü umut Gazze'ye ulaştı

“Biz her zaman sanatın, estetik deneyimin ötesine geçen bir güce sahip olduğuna inandık. Bizim medeniyetimizde sanat; en öz ifadeyle, bir kâmil insan olma yolculuğudur. Sergimiz, kolektif vicdanı harekete geçiren misyonuyla sanatın bu hakikatini en güzel şekilde dile getiriyor. Salonumuzdaki her bir eser, gönlümüzde ‘ekmek kadar mübarek, su gibi aziz’dir. Çünkü buradan elde edilen gelir, Gazzeli masumların hayatına dokunacak. Yaraların sarılmasına, gözyaşlarının silinmesine vesile olması temennisiyle, başta Yusuf İyilik beyefendi olmak üzere ASKON’a, Deniz Feneri Derneği’ne ve emeği geçen herkese en içten şükranlarımı sunuyorum.”

“Bugün burada sergilenen her tablo, Gazze’deki bir çocuğun tebessümüne, bir annenin duasına, bir ailenin sıcak yemeğine dönüşecek. Sanatın iyiliğe dönüştüğü, estetiğin merhametle anlam kazandığı bu anlamlı sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Deniz Feneri olarak bizler, Gazze’de aylardır süren büyük bir insanlık dramına tanıklık ediyoruz. On binlerce kardeşimiz evsiz, çaresiz, açlıkla mücadele ediyor. Biz, milletimizin desteğiyle orada var olmanın, sofralara yeniden sıcak ekmek koymanın gayreti içindeyiz. Bu sergiden elde edilecek gelir, orada dağıtılan her bir yemek, ulaştırılan her bir ilaç, kurulan her bir aşevi olarak Gazze’deki kardeşlerimize ulaşacak. Çünkü biz inanıyoruz ki, iyilik paylaştıkça büyür, dayanışma arttıkça umut yeşerir.”