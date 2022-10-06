Hayat Fedakar öğretmenler ellerine fırçaları alarak okulu boyadı
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Fedakar öğretmenler ellerine fırçaları alarak okulu boyadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kızılpınar 125. Yıl Ortaokulunun öğretmenleri ve okul yöneticileri, öğrencilerin daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla okulu boyadı.

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Haber Merkezi İHA
Fedakar öğretmenler ellerine fırçaları alarak okulu boyadı
Öğretmen ve öğrenciler okulu boyadı

Kızılpınar Mahallesi’nde bulunan 125. Yıl Ortaokulunda fedakar öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin daha temiz ve ferah bir ortamda eğitim görmesi amacıyla okulu boyadı. Kızılpınar Atatürk İlkokulu Müdürü Caner Gündoğdu; 125. Yıl Ortaokulu Müdürü Uğur Hasan Tuz, Kızılpınar Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Ayşe Hünerli ve yardımcı personelle ellerine fırçaları alarak okulun duvarlarını boyadıklarını ve tamirat işlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, “Okulumuzun duvarlarını daha ferah bir görünüm kazandırmak amacıyla boyama çalışması gerçekleştirdik.

Boyaları dökülen okulumuz daha güzel bir görüntüye kavuştu. Dış cephe boyalarımızı tamamladık. Öğretmen arkadaşlarımızla el ele verip, biricik öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için okulumuzu güzelleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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