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Hayat

Festival yap şehrini tanıt

Bu yıl ilki düzenlenen Batman Film Günleri, Halil Ergün, Perihan Savaş ve Derviş Zaim gibi ustaları ağırladı. 2 aylık sinema akademisinin ardından gerçekleşen film günleriyle ilgili konuşan usta oyuncu Savaş, “Film günleri, festival gibi etkinlikler daha fazla film çekilmesine ve buranın tanıtımına katkısı olur” dedi.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 - 4/03/2024 الإثنين
Güncelleme: 03:17 - 4/03/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Batman Film Günleri", üç gün boyunca sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. İki aylık sinema akademisi sonrası gerçekleştirilen film günlerinin koordinatörlüğünü sinema eleştirmeni yazar Suat Köçer yaptı. Batman Film Günleri'nde Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Derviş Zaim imzalı "Flaşbellek", Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç" ve Ahmet Toklu imzasını taşıyan "Pota" filminin yanı sıra Filistin asıllı yönetmen Darin J. Sallam’ın Filistin’in işgalini bir kız çocuğunun gözünden anlatan Farha filmiyle, Özbekistanlı Shakir Khalikov’un Sunday filmi gösterildi. Yönetmen ve film ekipleriyle söyleşiler yapıldı. Halil Ergün, Derviş Zaim ve Perihan Savaş’a onur ödülleri verilirken sinemanın bu güzide ustalarıyla söyleşiler düzenlendi. Kapanış gecesinde ise Batman Sinema Akademisi öğrencilerinin çektiği yapım, sinemaseverlerle buluştu.

Perihan Savaş
Suat Köçer

KÜÇÜK ŞEHİRLER AMATÖR AMA SAMİMİ

Senaryo, yönetmenlik ve Türk sinema tarihi eleştirmenliği derslerinin anlatıldığı 2 aylık sinema akademisiyle ilgili konuşan Suat Köçer, film günleri sonrasında da Batman’da sinema kulübü kurulacağını söyledi. İçlerinde öğretmen, öğrenci, memur, ev hanımı gibi birçok alandan 40 öğrenciyle yola çıktıklarını aktaran Köçer, “Film günlerinde kadar güzel enerji aldık ki, bence hiç uzun süre beklemeye gerek yok, ikinci ya da üçüncü yılında festivale dönüşecek enerjisi var şehrin. Sinema akademisine katılanlar da çok ilgiliydi” dedi.

Büyük şehirlerde festival yapmakla Anadolu’da festival yapmanın benzer ve farklı yönleri olduğunu vurgulayan Köçer, “Sinemayla ilgisi olan çekirdek bir kitle her yerde gelip sizi buluyor. Fakat küçük şehirlerin kendine has daha samimi bir ortamı var ve burada ilişkiler büyük oranda çok yakın diyalog üzerine kurulu. Buralara ekranların, beyaz perdenin tanıdık yüzleri doğal olarak daha az geliyor ve geldiklerinde de yoğun bir ilgiyle karşılanıyorlar. Büyük şehirlerde daha profesyonel bir atmosfer var, burada ise daha amatör fakat daha samimi bir atmosfer var. Büyük şehirler artık birbirine benziyor. Burada ise yemekleriyle, sokaklarıyla, insanıyla nispeten daha karakteristik ve renkli bir ortam var” ifadelerini kullandı.

TANITIMA KATKISI OLUR

Film günleri olarak başlayan bu etkinliğin festivale dönüşmesi gerektiğini dile getiren usta oyuncu Perihan Savaş ise, “Bence çok doğru bir yolda, bunun daha da büyümesi gerekiyor. Çünkü Batman çok güzel bir yer, bütün güzellikleri hak ediyor. Fakat burada çok az film çekilmiş, film günleri, festival gibi etkinlikler daha fazla film çekilmesine ve buranın tanıtımına katkısı olur. Hasankeyf’e çok özel ve önemli şeyler yapılmış. Bunları niye filmlerde göstermeyelim? Niye dünya bunları öğrenmesin? Gençlerimizin böyle uğraşları olursa, büyük şehirlere gitmek gibi dertleri de olmaz” açıklamasını yaptı.

Uğur Eker

KENDİ FİLMİMİZİ ÇEKEBİLİRİZ

Akademiy katılan, film günlerinde de görev alan Uğur Eker, kendisinin tiyatro oyuncusu olduğunu belirterek eğitimin kendilerine kattıklarını şu ifadelerle anlattı: “Benim için sinema akademisine kadar bu alan tiyatrodan ibaretti. Akademi bize kendi senaryomuzu yazabileceğimizi, kendi filmlerimizi çekebileceğimizi öğretti. Şu anda birçok arkadaşımız kısa film yazmaya ve çekmeye başladı. Artık bir hikayemiz var ve bunu kağıda nasıl dökeceğimizi ve nasıl çekeceğimizi biliyoruz.”



#Aktüel
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