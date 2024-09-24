Filistin temalı müzik dinletisiyle İslam coğrafyasından sanatçılar İstanbul'da buluşacak

YediHilal Derneği, kültürel ve sanatsal alanda önemli işler yapmaya devam ediyor. Bu yıl Filistin teması ile gerçekleştirilecek '7 İklim 3 Sada' programında Kudüs’ten Ebu Ratıb, Suriye’den Şam-ı Şerif Grubu ve Türkiye’den Grup Yürüyüş’ün sahne alacak.

2022 yılında Kudüs teması ile yapılan programda ise Türkiye'den Ömer Karaoğlu ve Grup Sancaktar, Saraybosna’dan Aziz Alili ve Kudüs’ten Ebu Ratıb ve Kefah Zreeqy sahne aldı. Konserde Boşnakça, Türkçe ve Arapça besteler seslendirildi.