Filistin temalı müzik dinletisiyle İslam coğrafyasından sanatçılar İstanbul'da buluşacak

YediHilal'in Filistin temasıyla düzenleyeceği '7 İklim 3 Sada' müzik dinletisi, İslam coğrafyalarından sanatçıları İstanbul'da buluşturacak. Konserde Kudüs’ten Ebu Ratıb, Suriye’den Şam-ı Şerif Grubu ve Türkiye’den Grup Yürüyüş sahne alacak.
YediHilal Derneği, kültürel ve sanatsal alanda önemli işler yapmaya devam ediyor. Bu yıl Filistin teması ile gerçekleştirilecek '7 İklim 3 Sada' programında Kudüs’ten Ebu Ratıb, Suriye’den Şam-ı Şerif Grubu ve Türkiye’den Grup Yürüyüş’ün sahne alacak.
Konser 28 Eylül Cumartesi saat 19.30’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Daha önceki üç program büyük beğeni almıştı
2018 yılındaki ilk program "İlahi Dinletisi" başlığı altında Türkiye’den Sedat Anar’ın, Makedonya’dan Mesut Kurtis’in ve İran’dan Nevid Müsmir’in sahne aldığı Türkçe, Boşnakça, Farsça, Azerice ve Arapça eserlerin icra edilmesiyle gerçekleştirildi.
2019 yılında gerçekleştirilen programda "Tasavvuf Müziği Dinletisi" başlığı altında Türkiye’den Fatih Koca, Makedonya’dan Elyasa Asani ve Suriye’den Zeynel Abidin’in katıldığı Türkçe, Arnavutça ve Arapça eserler icra edildi.
2022 yılında Kudüs teması ile yapılan programda ise Türkiye'den Ömer Karaoğlu ve Grup Sancaktar, Saraybosna’dan Aziz Alili ve Kudüs’ten Ebu Ratıb ve Kefah Zreeqy sahne aldı. Konserde Boşnakça, Türkçe ve Arapça besteler seslendirildi.