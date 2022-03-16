Filistin’in büyük dönüşümü

Filistin Gazze’de İkinci Uluslararası Dönüş Film Festivali’nin startı verildi. “Kudüs’ün Kılıcı” başlığı altında gerçekleştirilen festival İsrail’in Mayıs 2021’de Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırı anısına düzenleniyor. Gazetemize konuşan Festival Hazırlık Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Müsellem, “Bu festival Kudüs’ün Kılıcı Savaşı’nda Filistin’de yaşanan büyük dönüşümü ve Filistin halkının kahramanlığını anlatacak. Aynı zamanda bu festivalle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de halkımıza karşı işlenen Siyonist katliamlara dikkat çekeceğiz” dedi.

MÜCADELİMİZİN KÜLTÜREL BOYUTU

Filistin Medya Forumu tarafından festivalin birincisinin 2019’da düzenlenen ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ faaliyetleri sırasında gerçekleştiğini söyleyen Müsellem, “Mücadelemizi film, kitap, fotoğraf, medya ve tüm entelektüel araçlarla dünyaya yansıtma çabasındayız. Bu festival de aynı çabanın bir ürünü. Böylece mücadelemizin tarihini filmlerle belgelemek isteyenlere destek olacağız” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN HER YERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİR

İbrahim Müsellem, festivalde yarışacak filmlerin konularını ise şu şekilde sıraladı: “Kudüs Kılıcı Savaşı’nda direnişin rolü, genelde Filistinlilere, özelde ise medya kuruluşlarına yönelik işgal suçları, savaş sırasında başta Kudüslüler olmak üzere tüm farklı bölgelerdeki Filistinlilerin etkisi, savaşın Siyonizm cephesindeki yansımaları, son olarak da savaşın Filistin, Arap ve Müslümanlar üzerindeki etkisi. Çerçeveyi bu şekilde çizdik. Festivalle kurumsal profesyonel ve amatör film yapımcıları desteklemeyi ve belgesel filmler aracılığıyla gençliğin milli mücadele sürecindeki rolünün güçlendirilmesini hedefliyoruz. Festivale sadece Filistin’den değil dünyanın her yerinden gelen başvuruları da kabul edeceğiz.”

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İbrahim Müsellem

20 BİN DOLAR ÖDÜL DAĞITILACAK

Festivalde belgesel, animasyon ve cep telefonuyla çekilen filmler kategorisi yer alıyor. Ayrıca, en iyi senaryo, fotoğraf, video, yönetmenlik veya film müziği ile ilgili altı dalda da teselli ödülü verilecek. Toplamda 20 bin dolar para ödülü dağıtılacak festivale başvurular 10 Nisan’da sona eriyor. Ödül töreni ise Kudüs’ün Kılıcı Savaşı’nın birinci yıl dönümünü olan 10 Mayıs’ta düzenlenecek. Festivalin detaylarına https://fpjs.ps adresinden ulaşılabilir.

Yüzlerce Filistinli hayatını kaybetmişti

İşgalci İsrail’in 2021 yılı mayıs ayında Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlileri evden çıkarma girişimi bölgede gerilimin fitilini ateşlemişti. İsrail polisinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere saldırması olayları büyüttü. Hamas, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki ihlalleri ve Filistinlilere saldırılarına füze atarak karşılık verdi. 10 Mayıs tarihinde işgalciler Gazze’ye saldırı başlattı. 21 Mayıs 2021’de ateşkes sağlandı. İsrail’in bu saldırılarında 324 Filistinli hayatını kaybetti.

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