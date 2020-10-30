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Fransa’da kısıtlamalar yeniden devrede

Avrupa’da Kovid-19’un ikinci dalgasında merkez üssü haline gelen Fransa’da kısıtlamalar yeniden devrede. Ülkede bir aylık sokağa çıkma kararı alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa’da 25 Ekim’de 52 bin 10 vaka, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa’da en yüksek günlük vaka sayısı olarak tespit edilmişti.
Fransa’da 25 Ekim’de 52 bin 10 vaka, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa’da en yüksek günlük vaka sayısı olarak tespit edilmişti.

1 ARALIK’A KADAR GEÇERLİ

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında adeta merkez üssü olan Fransa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gece yarısı itibarıyla başlayan yasak 1 Aralık’a kadar geçerli olacak. Karar doğrultusunda bar, restoran ve mağazalar kapatılacak, insanların yalnızca işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkmasına izin verilecek. Üniversiteler dışında tüm okullar da açık olacak.

İKİNCİ DALGA DAHA ÖLÜMCÜL

Elysee Sarayı’ndan halka seslenerek yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgınla mücadelede iyi strateji izlediklerini savundu. Macron, Avrupa’da İspanya ve İrlanda gibi ülkelerin daha erken vakitte sıkı tedbirler aldığını ancak bu ülkelerle aynı durumda olduklarını söyledi. Avrupa Birliği dışındaki ülkelere sınırların kapatıldığını duyuran Macron, ikinci dalgada ilkinden daha fazla kişinin hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu.

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