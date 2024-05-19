Fransa’dan İstanbul’da Gazze sansürü

Yirmi altı yıldır grafiti sanatı ile uğraşan MET lakaplı Muhammed Emin Türkmen, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi tarafından organize edilen “Olimpiyat Oyunları” sokak sanatı sergisinden, eserlerine sansür uygulandığı gerekçesiyle çekildi. Sanatçının 2040 Olimpiyatları'na katılma ihtimali olan 15 bin Filistinli çocuğun öldürüldüğünü anlatan tablolarına izin verilmeyince, küratör ve diğer sanatçılar da çekildi ve sergi iptal oldu. Fransız Kültür Merkezi, dün yapılması planlanan “Olimpiyat Oyunları” temalı sokak sanatı sergisinin iptal olduğunu davetlilere attığı maille duyururken, iptal nedenini kamuoyuna açıklamadı.

ÖZGÜR MÜYMÜŞ FRANSA?

Yaklaşık 3 ay önce kendisine bu teklif geldiğinde eleştirel bir yaklaşımda bulunmak ve Filistin’deki duruma dikkat çekmek istediğini söyleyen Türkmen, süreci şu ifadelerle anlattı: “Ben bu teklifle gittiğimde herhangi bir hakaret söz konusu olmadığı sürece her türlü fikir ve görüşe açık olduklarını, Fransa’da sanata ve sanatçıya sansürün söz konusu olmayacağını ifade ettiler. Ben de kabul ettim. İki ay süren hazırlık sürecinin ardından sergi alanında uygulamaya geçtik. İlk gün tablolarımı asacağım duvarı boyadım. Bir yandan da şaşkınım, gerçekten bu kadar özgürler mi diye. Akşam telefonum çaldı, ertesi günü toplantıya çağırdılar. Kültür sorumlusu çocuk gözleri dolarak çalışmalarımın bu sergide yer alamayacağını söyledi. Ben de bir zeytin dalı uzattım ve duvardaki ‘Stop Genocide’ gibi yazıları kaldırmayı teklif ettim. Konsolosluktan Filistin’le ilgili herhangi bir şey görmek istemediklerine dair bir cevap geldi. Bu sergiye katılmamdaki tek motivasyonum, Gazze’deki acıya dikkat çekmekti. Eğer bunu yapamayacaksam, burada olmamın anlamı yok diyerek çekildim. Sergiye bensiz devam etmelerini istememe rağmen sanatçı dostlarım ve küratörümüz de çekilme kararı aldığı için sergi iptal oldu.”

BİRİNCİ OLANA MADALYA DEĞİL YAŞAMA HAKKI

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sırasında birçok etkinlik yapan Fransız Kültür, söz konusu Gazze olunca iki yüzlü tavır sergiledi. MET’in hazırladığı iki tablo aslında hem olimpiyatları hem de Batı’nın bu ikiyüzlülüğünü anlatıyor. Birinde olimpiyat halkaları Filistin bayrağı renkleri ve kefiyesine bürünmüşken, diğer tabloda Gazze’nin yıkıntıları arasında koşan sporcu çocuklar var. Öndeki çocuğun formasının numarası 1948, arkadakinin ise 2024. Çalışmasının isminin Gerçek Olimpiyatlar (Real Olympics) olduğunu belirten MET, “‘Olimpiyatlar Fransa’da değil de Filistin’de olsaydı nasıl olurdu?’ konusunu anlatmaya çalıştım. Bu öyle bir yarış ki burada kimsenin ikinci olma şansı yok. Birinci olana altın madalya değil, sadece yaşama hakkı veriliyor. Tepeden yağan füzeler ve paraşütle indirilen yardım paketleriyle de bir yandan İsrail’e silah satıp diğer yandan yardım gönderiyormuş gibi kendi halkının gazını almaya çalışan Batı’yı anlattım” dedi.

PİŞMAN DEĞİLİM YİNE OLSA YAPARIM

Daha önce de Türkmenistan, Suriye gibi ülkelerdeki mağduriyetlerle ilgili birçok çalışma yapan MET, yaptıklarından hiç pişman olmadığını söyledi. Ancak bu tarz olaylar yaşandığında hep engellendiğini belirten Muhammed Emin, “Biz ne zaman devletin yanında ya da Müslümanlara yapılan bir zulmün karşısında dursak, bütün markalar bir anda desteğini çekiyor. 7 Ekim’den beri neredeyse hiç iş yapmadım desem yeridir. Buna rağmen kesinlikle pişman değilim, yine olsa aynısını yaparım. Ben öbür dünyaya inanan bir insanım ve orada katledilen çocukların bir gün benim karşıma çıkıp ‘Biz orada katledilirken sen ne yapıyordun?’ diye soracaklarına inanıyorum. Benim onlara verebilecek bir cevabımın olması lazım. Bunu sanatımla yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.







