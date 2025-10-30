Fransız filozof Claude Romano İstanbul'da kitapseverlerle buluştu: Tüm bilgim çevremden ve ulaştığım kitaplardan

"Bilgisayarların, telefonların ve diğer araçların olmadığı bir zamanda doğduğum için şanslı olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla tüm bilgim çevremden ve ulaştığım kitaplardan. Günümüz gençleri için internet, sosyal medya ve resimler önemli. Onlar kelimelerin önemli olmadığı bir bağlamda büyüdü. Dolayısıyla bu entelektüel ve kültürel değişim öyle bir boyutta ki etkisini öngörmek bile zor. Daha yeni başladığımızı düşünüyorum."