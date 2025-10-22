Ketebe'den inançla eylemi buluşturan yeni kitap: Elimden Ne Gelir?

Ketebe Yayınları, Yazar Fatma Bayram’ın yeni eseri “Elimden Ne Gelir?”i okurla buluşturdu. Kitap, insanın eylemleriyle inancı arasındaki bağı yeniden düşünmeye davet eden bir iç muhasebe çağrısı niteliğinde.

Bayram, “Elimden ne gelir?” sorusunun aslında bir çaresizlik değil, bilinçli bir arayışın başlangıcı olduğunu vurguluyor.

"Ben ne yapabilirim?”

İnsanın kendini tanımadan, inancı ve ilkeleriyle uyumlu bir hayat sürmeden kalıcı bir değer oluşturamayacağını anlatan yazar, okura şu temel soruyu yöneltiyor: “Ben ne yapabilirim?”

Eserde, imanla beslenen bir niyetin, küçük görünen eylemleri bile büyük sonuçlara dönüştürebileceği fikri merkezde yer alıyor. Bayram, bazen “yeter” diyebilmenin büyük bir irade, bazen de küçük bir boykotun ya da doğru bir sözün dünyayı değiştirebilecek bir güç taşıdığını hatırlatıyor. Kitabın satışı Ketebe.com sitesi üzerinden yapılıyor.

Sahih bir inanç ve kalıcı bir ahlak

Ayet ve hadislerle desteklenen kitap, bireyin hem kendi iç dünyasında hem de toplumsal düzlemde “elinden gelen”in ne olduğunu fark etmesini sağlıyor. Modern çağın konfor alanına hapsolmuş, sürekli haz peşinde koşan bireyine karşı bir duruş ortaya koyan Elimden Ne Gelir?, sahih bir inanç ve kalıcı bir ahlak inşasının gerekliliğini vurguluyor. Bayram’a göre, iman yalnızca kalpte değil, akılda ve davranışta da karşılığını bulduğunda anlam kazanıyor. Bu yönüyle eser, hem ahlaki bir muhasebe çağrısı hem de varoluşsal bir yol haritası sunuyor.

Fatma Bayram kimdir?

1963 yılında İstanbul Üsküdar’da doğan Fatma Bayram, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Otuz yıl boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vaizlik yapan Bayram, bu süreçte vaaz, sohbet, konferans ve seminerlerle geniş kitlelere hitap etti. Emekli olduktan sonra da yazıları ve konuşmalarıyla düşünsel bir rehberlik sunmaya devam ediyor. Evli, üç çocuk annesi ve beş torun sahibi olan yazar, yeni kitabında tecrübesini derin bir içsel sorgulamayla harmanlayarak okura sunuyor.

Elimden Ne Gelir?, samimiyetle kendini ve çağını anlamak isteyenler için güçlü bir çağrı niteliğinde.







