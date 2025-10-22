Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Ketebe'den inançla eylemi buluşturan yeni kitap: Elimden Ne Gelir?

Ketebe'den inançla eylemi buluşturan yeni kitap: Elimden Ne Gelir?

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
13:1322/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Modern çağın sorgulaması: Fatma Bayram’dan Elimden Ne Gelir?
Modern çağın sorgulaması: Fatma Bayram’dan Elimden Ne Gelir?

Fatma Bayram, Ketebe Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı “Elimden Ne Gelir?” ile okuru samimi bir iç muhasebeye davet ediyor. Modern çağın konfor ve haz merkezli yaşam anlayışına karşı, inançla eylemi birleştiren bilinçli bir duruşun mümkün olduğunu hatırlatan yazar; bazen “yeter” diyebilmenin, bazen küçük bir iyiliğin ya da doğru bir sözün bile dünyayı değiştirecek güce sahip olduğunu vurguluyor.

Ketebe Yayınları, Yazar Fatma Bayram’ın yeni eseri “Elimden Ne Gelir?”i okurla buluşturdu. Kitap, insanın eylemleriyle inancı arasındaki bağı yeniden düşünmeye davet eden bir iç muhasebe çağrısı niteliğinde.

Bayram, “Elimden ne gelir?” sorusunun aslında bir çaresizlik değil, bilinçli bir arayışın başlangıcı olduğunu vurguluyor.

"Ben ne yapabilirim?”

İnsanın kendini tanımadan, inancı ve ilkeleriyle uyumlu bir hayat sürmeden kalıcı bir değer oluşturamayacağını anlatan yazar, okura şu temel soruyu yöneltiyor: “Ben ne yapabilirim?”

Eserde, imanla beslenen bir niyetin, küçük görünen eylemleri bile büyük sonuçlara dönüştürebileceği fikri merkezde yer alıyor. Bayram, bazen “yeter” diyebilmenin büyük bir irade, bazen de küçük bir boykotun ya da doğru bir sözün dünyayı değiştirebilecek bir güç taşıdığını hatırlatıyor.

Sahih bir inanç ve kalıcı bir ahlak

Ayet ve hadislerle desteklenen kitap, bireyin hem kendi iç dünyasında hem de toplumsal düzlemde “elinden gelen”in ne olduğunu fark etmesini sağlıyor. Modern çağın konfor alanına hapsolmuş, sürekli haz peşinde koşan bireyine karşı bir duruş ortaya koyan Elimden Ne Gelir?, sahih bir inanç ve kalıcı bir ahlak inşasının gerekliliğini vurguluyor. Bayram’a göre, iman yalnızca kalpte değil, akılda ve davranışta da karşılığını bulduğunda anlam kazanıyor. Bu yönüyle eser, hem ahlaki bir muhasebe çağrısı hem de varoluşsal bir yol haritası sunuyor.

Fatma Bayram kimdir?

1963 yılında İstanbul Üsküdar’da doğan Fatma Bayram, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Otuz yıl boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vaizlik yapan Bayram, bu süreçte vaaz, sohbet, konferans ve seminerlerle geniş kitlelere hitap etti. Emekli olduktan sonra da yazıları ve konuşmalarıyla düşünsel bir rehberlik sunmaya devam ediyor. Evli, üç çocuk annesi ve beş torun sahibi olan yazar, yeni kitabında tecrübesini derin bir içsel sorgulamayla harmanlayarak okura sunuyor.

Elimden Ne Gelir?, samimiyetle kendini ve çağını anlamak isteyenler için güçlü bir çağrı niteliğinde.



#Fatma Bayram
#İstanbul
#Ketebe
#Elimden Ne Gelir?
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları neden düştü yeniden yükselecek mi? Altın piyasasında büyük bir çalkantı yaşandı