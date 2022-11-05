Hayat Fransız model Marine el Himer Müslüman olduğunu açıkladı
AKTÜEL

Fransız model Marine el Himer Müslüman olduğunu açıkladı

Fransız model Marine El-Himer, Kabe'yi görmek için gittiği Mekke'de İslamiyet'i seçtiğini açıkladı. Himer, kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurdu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransız model Marine el Himer Müslüman olduğunu açıkladı
Fransız model Marine el Himer, Müslüman olduğunu ilan etti

El Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelime işehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.

Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.

El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirterek, bu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkürlerini iletti.

Başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığına dikkati çeken el Himer, aklı, kalbi ve ruhunun mutabakatı neticesinde İslam'ı seçtiğini vurguladı.

Fransız model Kâbe'yi görmek için gittiği Mekke'de Müslüman oldu
OYNAT 00:28
Fransız model Kâbe'yi görmek için gittiği Mekke'de Müslüman oldu
Fransız model Marine El-Himer, Kabe'yi görmek için gittiği Mekke'de İslamiyet'i seçtiğini açıkladı. Himer, kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurdu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fransız modelin paylaşımının altına hayranları da bu haberden memnuniyet duyduklarına, "el Himer'in simasının nurlandığına" ilişkin yorumlar yaptı.

Bir hayranı da "Bende Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okuma aşkı uyandırdın." ifadesini kullandı.

Kökenlerinin nereden geldiğiyle ilgili araştırmalarda İslamiyet ile tanıştı

Oceane adındaki ikiz kız kardeşi ve Gauthier isminde bir erkek kardeşi olan el Himer'in 1993'te Fransa'da doğsa da ailesinin kökeninin Fas'tan geldiği belirtiliyor.

Fransız basınında, el Himer'in üvey babasının yanında yetiştiği, uzun süre gerçek babası ve kökenlerinin nereden geldiğine ilişkin araştırmalar yaptığı, bu süreçte İslamiyet ile tanışarak Müslüman olduğu ifade ediliyor.

Ukraynalı kadın Adana'da Müslüman oldu
GÜNDEM
Ukraynalı kadın Adana'da Müslüman oldu

Fransız vatandaş Elazığ'da Müslüman oldu.
GÜNDEM
Fransız vatandaş Elazığ'da Müslüman oldu.
Kabeyi görmeye gittiMüslüman oldu

Kabe'yi görmeye gitti
Müslüman oldu

​Fransız model o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kayaların arasında gizli

Kayaların arasında gizli

Ulaşmak için 11 metrelik merdiven yaptılar.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlundan EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması: Tarih vererek duyurdu

​Bakan Karaismailoğlu: 8 şehrimizi hızlı tren konforuna ulaştırdık bu sayı 52'ye çıkacak.

Kayseri yollarında hizmete başladı.

​Rize'de fıkra gibi olay.

NATO: Rusya nükleer savaşın kazananı olmayacağını anlamalı.

Dört bin yıl önce sığınmak için yapılmış.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

İçişleri Bakanlığı Bitlis'te başlatıldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.