Füruzan için anma töreni düzenlendi

Törene, edebiyat dünyasından isimlerin yanı sıra yazarın okurları ve sevenleri de katıldı. Programda Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, usta edebiyatçının yayınevine katkısını, ortama kattığı enerji ve heyecanı anlattı. Sinema eleştirmeni, yazar Atilla Dorsay, sinemacı kimliğine işaret ettiği Füruzan’ın beklenmedik bir kayıp olduğunu söyledi. Füruzan’ın cenazesi yarın cuma namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.