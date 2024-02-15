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Hayat

Füruzan için anma töreni düzenlendi

91 yaşında vefat eden usta edebiyatçı Füruzan (Feruze Çerçi) için Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da anma töreni düzenlendi.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:35 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Füruzan’ın cenazesi yarın cuma namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Füruzan’ın cenazesi yarın cuma namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Törene, edebiyat dünyasından isimlerin yanı sıra yazarın okurları ve sevenleri de katıldı. Programda Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, usta edebiyatçının yayınevine katkısını, ortama kattığı enerji ve heyecanı anlattı. Sinema eleştirmeni, yazar Atilla Dorsay, sinemacı kimliğine işaret ettiği Füruzan’ın beklenmedik bir kayıp olduğunu söyledi. Füruzan’ın cenazesi yarın cuma namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.


#Füruzan
#edebiyat
#sanat
2 saat önce
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