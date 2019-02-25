Hayat Gamze Özçelik Zalimler için cehennem iyi ki var
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Gamze Özçelik: Zalimler için cehennem iyi ki var

Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Gamze Özçelik, Mısır'da idam edilen 9 genç için sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından tepkisini ortaya koyan Özçelik, "Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Zalimler için cehennem iyi ki var" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gamze Özçelik
Gamze Özçelik

Gamze Özçelik, Mısır'daki 9 genç için verilen idam kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Mısır'ın başkenti olan Kahire'de, Başsavcı Hişam Bereket’in konvoyuna yönelik gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 9 gencin idamına karar verilmişti. Son zamanlarda yaptığı yardımlarla kimsesizlere kucak açan tesettürlü oyuncu, Mısır'daki idama karşı da sessiz kalmadı. Özçelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mısır'da idam, Mısır'da zulüm var!! Darbeyle başa geçen Sisi hükümeti, darbeye karşı gelen 9 genci idam etti!! Şüphesiz ki; "Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır." Zalimler için cehennem iyi ki var..."

Ünlü oyuncu sosyal medyasında idama gösterdiği işte o tepki:

Gamze Özçelik'in o paylaşımı

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