Gamze Özçelik: Zalimler için cehennem iyi ki var

Gamze Özçelik, Mısır'daki 9 genç için verilen idam kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Mısır'ın başkenti olan Kahire'de, Başsavcı Hişam Bereket’in konvoyuna yönelik gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 9 gencin idamına karar verilmişti. Son zamanlarda yaptığı yardımlarla kimsesizlere kucak açan tesettürlü oyuncu, Mısır'daki idama karşı da sessiz kalmadı. Özçelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mısır'da idam, Mısır'da zulüm var!! Darbeyle başa geçen Sisi hükümeti, darbeye karşı gelen 9 genci idam etti!! Şüphesiz ki; "Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır." Zalimler için cehennem iyi ki var..."
Ünlü oyuncu sosyal medyasında idama gösterdiği işte o tepki: