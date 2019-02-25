Gamze Özçelik: Zalimler için cehennem iyi ki var Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Gamze Özçelik, Mısır'da idam edilen 9 genç için sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından tepkisini ortaya koyan Özçelik, "Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Zalimler için cehennem iyi ki var" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi 25 Şubat 2019, 09:49 Son Güncelleme: 25 Şubat 2019, 10:02 Yeni Şafak