Gastronomik açıdan iftar ve sahur geleneği

Her ülkede, her bölgede ve her dönemde farklılık gösteren mutfak kültüründe oruç bambaşka bir renk ve canlılık katmış. Dinlerde yemek kavramı dini seremonilerin önemli bir kısmını oluşturuyor. Din olgusu toplumların davranışlarını şekillendirdiği gibi yiyecek-içecek kültürlerini de etkilemiş. Dinlerin haram kıldığı ürünlerin tüketilmemesi, adanan adaklar ve kurban edilen hayvanlar din ile gastronomi etkileşimini göstermektedir. Din ile gastronominin etkileşim halinde olduğu bir diğer nokta da dini seremoniler ve dinen özel günlerde gerçekleştirilen gastronomik ritüeller. İslamiyet’te oruç ibadeti son derece önemli kabul ediliyor ve dinde bulunan bazı ritüelleri de bünyesinde barındırıyor. Bu aya özgü olarak hazırlanan ve tüketilen yiyecek ve içecekler ramazan ayında gerçekleştirilen gastronomik ritüellere örnek olarak verilebilir. Oruç ibadeti ve bu aya özgü tüketilen yiyecekler gastronomi ve din ilişkisini açıkça gösteriyor. Ancak gastronomi ve oruç ilişkisi ve buna bağlı olarak gelişen gastronomik değerleri ele alan araştırma ve çalışmalar oldukça az hatta yetersiz olarak görüyorum. Konuyla ilgili araştırma yaparken rastladığım Samet Can Curkan, Kaan Kasaroğlu ve Nilgün Avcı’ya ait çalışma bu açıdan oldukça değerli ve önemli. “Türkiye’de Ramazan Ritüellerinin Gastronomi Açısından Değerlendirilmesi” adını taşıyan araştırmanın girişinde de gastronomi ve oruç kavramlarını birlikte ele alan çalışmaların az olmasına işaret ediliyor. Zaten bu araştırmanın temel motivasyonunun da bu olduğu vurgulanıyor. Bu çalışmayla Türkiye’de bulunan illerin ramazan ayına özgü iftar ve sahur ritüellerini ortaya koymak hedeflenmiş.