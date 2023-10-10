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Gazze Belediye Başkanı: Su sıkıntısı yaşıyoruz dağlar büyüklüğünde atık çöpler küçük bir alanda yığılmış vaziyette

Marmara Belediyeler Birliğinin “Dayanıklılık ve Ötesi” ana temasıyla düzenlediği Marmara Urban Forum’un 4-7 Ekim’de İstanbu’da düzenlendi. Açılışta konuşan Gazze Belediye Başkanı Yahya R. A. Alsarraj, ''Her gün karşımıza zorluklar çıkıyor. Bunlardan en önemlisi Gazze işgali. Gazze, 15 yıldan uzun süredir işgal altında. Uzun süreli planlar yapmak zor. Bunun da ötesinde kalite ve miktar olarak su konusunda sıkıntı yaşıyoruz'' diyerek durumun vahametinden bahsetti.

Zeynep Karçığa
11:21 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Gazze Belediye Başkanı Yahya R. A. Alsarraj, Gazze'de yaşanan son durumu anlattı.

Gazze Belediye Başkanı Yahya R. A. Alsarraj, Gazze'de yaşanan son durumu anlattı.

İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından Gazze ve Batı Şeria'ya saldırıları devam ediyor. Filistin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıkladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise ölen İsraillilerin sayısı 900'ü geçti.



Marmara Belediyeler Birliğinin “Dayanıklılık ve Ötesi” ana temasıyla düzelenen Marmara Urban Forum’unda konuşan Gazze Belediye Başkanı Yahya R. A. Alsarraj, ''Her gün karşımıza zorluklar çıkıyor. Bunlardan en önemlisi Gazze işgali. Gazze, 15 yıldan uzun süredir işgal altında. Uzun süreli planlar yapmak zor. Bunun da ötesinde kalite ve miktar olarak su konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Fazla sayıda mülteci var'' açıklamasında bulundu.

Gazze Belediye Başkanı Yahya R. A. Alsarraj.

'Yüzde 70 mülteciden bahsediyoruz' diyen Alsarraj, ''Fon eksikliğimiz var. Biz temel hizmetler sunmaya çalıyoruz. Dağlar büyüklüğünde atık çöpler, küçük bir alanda yığılmış vaziyette. İnsanlar belediyenin dost olduğuna inanmıyorlar ve kurallara uymak istemiyorlar. Onlara yardımcı olmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.


704 Filistinli hayatını kaybetti


Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurdu.


Bakanlık, İsrail'in saldırılarda kasıtlı olarak ambulansları hedef aldığını ve hava saldırıları nedeniyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını açıkladı.


En az 900 İsrailli öldü


Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 900'ü geçtiği açıklandı.


İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 157'isi ağır toplam 2616 İsrailli de yaralandı.


İsrail, "rehinelere zarar verme pahasına" saldırılara devam edeceğini duyurdu.


Hamas ve İslami Cihad, 7 Ekim'den bu yana rehin alınan çok sayıda İsrailli askerin Gazze'ye götürüldüğünü açıklamıştı.


İsrail ise dün yaptığı açıklamada Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu "rehinelerin zarar görmesi pahasına" Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.


#Marmara Belediyeler Birliği
#MARUF23
#Dünya Büyükşehirler Günü
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