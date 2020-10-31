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Hayat Gazzeli kadınlar tarıma yöneldi
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Gazzeli kadınlar tarıma yöneldi

Gazze’de İsrail ablukası altında zorlaşan şartlar nedeniyle iş bulamayan üniversite mezunu kadınlar tarıma yöneldi. Kiraladıkları arazide İsrail askerlerinin ateşine maruz kalan kadınlar, ekmek parası için projelerine devam etmekte kararlı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Her 5 kişiden 4’ünün mali yardıma muhtaç olduğu Gazze’de üniversite mezunları da İsrail ablukası nedeniyle iş bulmakta sıkıntı yaşıyor.
Her 5 kişiden 4’ünün mali yardıma muhtaç olduğu Gazze’de üniversite mezunları da İsrail ablukası nedeniyle iş bulmakta sıkıntı yaşıyor.

5 YIL İŞ BULAMADILAR

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde üniversite mezunu 3 genç kadın, 5 yıl boyunca kendi ihtisas alanlarında iş bulamayınca çiftçiliğe başladı. Han Yunus kentine bağlı Huzaa beldesinde yaşayan farklı alanlardan mezun kadınlar, İsrail sınırına 500 metre uzaklıkta yer alan ekime elverişli geniş arazilerin bulunduğu beldede kiraladıkları araziyle kendileri için küçük ölçekli bir proje geliştirdi.

ASKERLER ATEŞ AÇTI

Genç kadınların en büyük endişesi ise işgalci İsrail güçlerinin, sınıra yakın tarım arazilerindeki çiftçilere yönelik ihlalleri. Kiraladıkları araziye su şebekesi kurmak için çalıştıkları sırada İsrail askerlerinin kendilerine ateş açtığını anlatan Esil en-Neccar, “Çok korktuk ama ekmek parası için çalışmaya devam etmek zorunda kaldık” dedi. Neccar, İsrail’in zehirli böcek ilaçları sıkarak mahsullere zarar vermesinden de korktuklarını söyledi.

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