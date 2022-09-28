​Gece karanlığında iyilik vardiyası

Yurt içi ve yurt dışında kumanya dağıtımı, giysi yardımı, yetim sponsorluğu, medrese yardımları ve hafız yetiştirme çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerine umut olan Vuslat Derneği, geceleri de sokakta kalan kimsesizlerin ihtiyaçlarını “İyilik Vardiyası” hareketi ile gidermeye gayret ediyor. Vuslat Derneği İyilik Vardiyası ekibi, çalışmalarından şöyle bahsediyor:

“İyilik Vardiyası; bütün vardiyaların sona erdiği, İstanbul sokaklarının boşaldığı ve sokakta kimsesizler dışında kimsenin bulunmadığı gece saatlerinde Vuslat Derneği personellerinden oluşan bir ekip ve gönüllüler ile sokakta kalan kimsesizlere iyiliği ulaştırmak amacıyla gerçekleştirilen bir faaliyet. Bu faaliyet; ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyim ve temizlik gibi maddi eksiklerini gidermenin yanında onların dertlerini dinlemek ve yaşadıkları sıkıntılarla hemhal olmak bakımından da manevi boşlukta bulunan kimsesizlere moral ve umut sağlıyor.”

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Dernek yetkilileri, vatandaşlarımızın sokakta kalan insanların zorlu yaşantılarını ve ihtiyaçlarını görebilmeleri için İyilik Vardiyası hareketine gönüllü olarak katılabileceklerini belirtiyor. İyilik Vardiyası hareketine bağışta bulunarak sokakta kalmak zorunda kalan kimsesiz ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz.