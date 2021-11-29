Geleceğin Muhabirleri “Genç Albayraklılar Medya İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı”nda yetişecek

Albayrak Grubu yeni mezun gençlere iş imkânı oluşturmak üzere Genç Albayraklılar İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’nı Haziran ayında başlatmıştı. 2021 yılı içerisinde ikinci programı düzenleyen Albayrak Grubu 50’ye yakın yeni mezunu geleceğin muhabirleri olmak üzere ilgili departmanlarda yetiştirecek. Haziran ayında mali işler ve finans departmanlarında yetiştirilmek üzere programa başvuran yeni mezunların 30’u Albayrak Grubu bünyesine katıldı. Yeni programda ise medya sektöründe hizmet veren Yeni Şafak, TVNET, yenisafak.com, GZT gibi yayınların yanında dergi yayıncılığı alanında da yeni mezunlar tecrübe kazanacak.

yenisafak.com İnternet Haber Müdürü Ersin Çelik, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu.

Açılış etkinliğinde Albayrak Grubu’nun medya sektöründeki yöneticileriyle tanışan Genç Albayraklılar görev alacakları yayın marklarını da öğrendi. Hayallerini gerçekleştirmek ve tecrübe kazanmak isteyen yeni mezun adaylar, bu programla Albayrak Grubu’nun 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla tanışma ve deneyim kazanma fırsatı yakalayacak.

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Yeni gelen çalışanlar, hediyelerle karşılandı.

“Yeni mezun istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

Açılış etkinliğinde konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Genç Albayraklılar İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’yla ilgili olarak “Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz, Grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren yayın markalarımızın ilgili departmanlarında uygulayacağımız Genç Albayraklılar İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’nın kurumumuza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Daha önceki dönemlerde yaklaşık 600 yeni mezun 3 ay boyunca kurumumuzda staj yapmış, bu kişiler arasından 300 kişi program sonunda kadromuza dahil edilmişti. Bu programla sektörde muhabir olarak görev yapacak, işini özveriyle yapan, gelişime ve yeniliklere açık, nitelikli nesiller yetiştirerek yeni mezun istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Programdan bir kare.

“Genç istihdamını her zaman odağımızda tutuyoruz”

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ise açılış etkinliğinde gençlerin istihdamının ve nitelikli olarak yetiştirilmesinin altını çizerek “Albayrak Grubu olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, nitelikli, milli ve manevi değerleri taşıyan insanlar yetiştirmek üzere, ülke genelinde desteklerimiz devam ediyor. Gençlerin mücadeleci ruhundan, teknolojiye, dijitalleşmeye ve değişimlere açık olmalarından aldığımız ilhamla genç istihdamını her zaman odağımızda tutuyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu programla da cesur ve dürüst yayıncılık anlayışıyla görev yapan muhabirler yetiştirmek ve sektöre kazandırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.