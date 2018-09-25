Hayat Gelenekle kurulanbağ çok romantik
KÜLTÜR SANAT

Gelenekle kurulan bağ çok romantik

Usta bir hattat ile genç bir ressam olan çırağın hikayesini anlatan Dilsiz filminin çekimleri tamamlandı. Yönetmen Murat Pay, “Gelenekle kurulan bağ çok romantik artık. Bunları tefekküre konu olacak biçimde gündeme getirebilir miyiz, düşünmeye dönük bir tartışma açabilir miyiz bizim sorularımız bunlar” diyor.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Yeni filmini anlatan Pay, “Usta-çırak hikayelerine genel bakışın dışına çıkmak istedik” dedi.
Yeni filmini anlatan Pay, “Usta-çırak hikayelerine genel bakışın dışına çıkmak istedik” dedi.

İnzivaya çekilmiş usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini anlatan “Dilsiz” filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Maşuk’un Nefesi” ve “Miraciyye” filmleriyle tanıdığımız Murat Pay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Dilsiz’in çekimleri tamamlandı. Kurgu aşamasında olan film, 2019’da gösterime girecek. Kendisi de iki yıl hat meşketmiş olan yönetmen ile Dilsiz’in serüvenini konuştuk.

* Dilsiz’in çıkış noktası neydi?

Gelenekli sanatlarla ilgili, Türk müziği hakkında projeler gerçekleştirdim. Hat sanatının çok daha derinleştiğini ve bir omurga vaziyetini gördüğünü farkedince merakımızı celbetti. Başta belgesel olarak düşündük, sonra bir kurguya döndü.

FITRİ BİR SÜREÇ

Bu, sanatın temelinde var olan bir hadise. Fıtri bir süreç. Biz sadece usta da bir farkındalık yaşayabilir mi diye düşündük.

* Dilsiz kim peki?

Değişik temsili anlamları var. Seyredenler kendilerine göre yorumlayacaktır. Ama “Dilsiz” filmde ustanın hiçbir zaman yanından ayırmadığı bir arkadaşa gibi gördüğü bir papağanın ismi. Konuşmayan bir papağan. Filmdeki yeri bu.

* Seyirciye ne söylüyor?

Gelenekli sanatlar meselesi bir film gözünden tekrardan tartışmaya açılabilir mi, bu tarafı mühim. Biz şu ya da bu demek istemiyoruz. O kısmı seyircide. Kendime adıma söylüyorum, bazı tartışmalar çok klişe ve gelenekle kurulan bağ çok romantik artık. Bunları tefekküre konu olacak biçimde gündeme getirebilir miyiz, düşünmeye dönük bir tartışma açabilir miyiz bizim sorularımız bunlar.

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