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Hayat

Genç müzisyenler seçmede

İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu, yeni eğitim yılında kapılarını açıyor. Geleceğini bu alanda sürdürmek isteyen genç yetenekler için mülakatlar da başladı. Seçilecek 30 yetenekli öğrenci, müfredat derslerinin yanı sıra çalgı ve teori dersleri de alacak.

Saliha Engin
04:00 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 00:43 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’de Ankara'nın ardından İstanbul’da açılan Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nun ilk öğrencileri için seçmeler başladı. Üsküdar Hazerfen Ahmet Çelebi Ortaokulu yerleşkesindeki okula birbirinden yetenekli öğrenciler başvuruda bulundu. Önceki gün itibarıyla başlayan mülakatlar, bir hafta sürecek. Seçilen öğrenciler, yeni eğitim yılında ortaokul müfredatıyla birlikte çalgı ve teori dersleri olacak. Öğrenciler ilgi alanlarına göre seçtikleri enstrümana yönelik eğitim görecek.

2 AYRI SINIF OLACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2024-2025 eğitim öğretim yılında müzik ortaokuluna 30 öğrenci alacaklarını belirterek, "Bu öğrenciler 15'er kişilik iki ayrı sınıfta eğitim görecek. Köklerimizden gelen medeniyet değerlerimizi genç nesillerle erken yaşta buluşturmak istiyoruz." dedi.

MÜZİK ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYORUM

Mülakata giren öğrenciler ve veliler de yaşadıkları heyecanı anlattı. Bu yıl 5. sınıfa başlayacak olan 10 yaşındaki Yasin Yıldırım, "Müziği çok seviyorum, ilkokul öğretmenim sayesinde ilgi duymaya başladım. Daha önce konsere de çıktım. Gitar çalıyorum. İleride müzik öğretmeni olmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Yasin Yıldırım’ın annesi Dilek Talan, “Oğlum müziğe yetenekli ve seviyor. İlkokul öğretmenimiz çok destek verdi her yıl koro hazırladı. Yasin orada da türküler söyledi şu an eğitimleri devam ediyor. Biz bu projeyi duyunca çok sevindik.” diye konuştu. Mülakata girmeye hak kazanan Yaşar Cicim de "Ailemin tamamı neredeyse bir tane müzik aleti çalıyor. Babam ve dedem keman çalıyor ben de keman çalıyorum. İleride de müzisyen olmak istiyorum, o nedenle bu sürece erkenden ortaokulda başlamak eğitim almak istiyorum. dedi. Yaşar Cicim’in babası Kadir Cicim, “İnşallah mülakatı geçer, ben müzisyenim oğlumun da iyi bir eğitimle müzik ile ilgilenmesini isterim.” şeklinde konuştu.



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