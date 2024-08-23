Genç müzisyenler seçmede

Mülakata giren öğrenciler ve veliler de yaşadıkları heyecanı anlattı. Bu yıl 5. sınıfa başlayacak olan 10 yaşındaki Yasin Yıldırım, "Müziği çok seviyorum, ilkokul öğretmenim sayesinde ilgi duymaya başladım. Daha önce konsere de çıktım. Gitar çalıyorum. İleride müzik öğretmeni olmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Yasin Yıldırım’ın annesi Dilek Talan, “Oğlum müziğe yetenekli ve seviyor. İlkokul öğretmenimiz çok destek verdi her yıl koro hazırladı. Yasin orada da türküler söyledi şu an eğitimleri devam ediyor. Biz bu projeyi duyunca çok sevindik.” diye konuştu. Mülakata girmeye hak kazanan Yaşar Cicim de "Ailemin tamamı neredeyse bir tane müzik aleti çalıyor. Babam ve dedem keman çalıyor ben de keman çalıyorum. İleride de müzisyen olmak istiyorum, o nedenle bu sürece erkenden ortaokulda başlamak eğitim almak istiyorum. dedi. Yaşar Cicim’in babası Kadir Cicim, “İnşallah mülakatı geçer, ben müzisyenim oğlumun da iyi bir eğitimle müzik ile ilgilenmesini isterim.” şeklinde konuştu.