Genç piyanistin acı sonu

Yalçın Menteş Tiyatro oyuncusu Yalçın Menteş, 1960 yılında İzmir’de doğru. Mehmet Ali Erbil ile başrolünü paylaştığı Tatlı kaçıklar dizisi ile ünlenen Menteş, birçok tiyatro oyunu sahneledi. 30 yıl şeker hastalığı ile mücadele eden Menteş, 12 Nisan 2013 tarihinde sağ bacağını kaybetti. Sağlık durumu her geçen gün biraz daha kötüye giden ünlü oyuncu 7 Şubat 2019 tarihinde hayatını kaybetti.