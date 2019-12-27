Genç piyanistin acı sonu

Genç piyanist Elina Valiyeva’nın acı sonu… 27 yaşındaki Valiyeva Budapeşte’de kaldığı evdeki gaz kaçağı sebebiyle zehirlenerek hayatını kaybetti…
Rus piyanist Elina Valiyeva Macaristan’da kiraladığı dairedeki gaz kaçağı sebebiyle yaşamını yitirdi. Moskova Çaykovskiy Devlet Konservatuarı mezunu olan Valiyeva, Rusya Kültür Bakanlığı, Belarus Devlet Başkanlığı, Rusya Kültür Fonu ve ‘Yeni İsimler’ Uluslararası Yardım Fonu’nun Uluslararası Yardım Programı, ‘Yetenekli Çocuklar’ Fonu burslarının sahibiydi.
Gaz kaçağı banyoda meydana geldi
Rusya Gnessin Devlet Müzik Akademisi öğretim görevlisi Prof. Yuriy Bogdanov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Mezunum, harika piyanist ve güzel insan Elina Valiyeva dün akşam Budapeşte’de trajik bir biçimde hayatını kaybetti. İnternet üzerinden bir daire kiralamışlar. Duş almaya gitti. Banyoda gaz kaçağı meydana geldi… Kurtaramadılar” diye yazdı.
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Ayşen Gruda Türk sinemasının en ünlü isimlerinden birisi olan Ayşen Gruda, 1945 yılında İstanbul’da doğdu. Uzun yıllar Domates Güzeli lakabı ile anılan Gruda, sayısız önemli filmde rol aldı. Yan karakter oynamasına rağmen hafızalardan silinmeyecek bir yer edinmeyi başaran Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019 tarihinde pankreas kanseriyle daha fazla mücadele edemeyerek hayatını kaybetti.
Aytaç Arman Sinemanın ünlü isimlerinden birisi olan Aytaç Arman, 1949 tarihinde dünyaya geldi. Ses dergisinin yarışmasında Tarık Akan’ın birinci olduğu yarışmada ikinciliği kazandı. Uzun yıllar sinemada birbirinden önemli filmlerde izleyici karşısına çıkan Aytaç Arman, 2 Şubat 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.
Yalçın Menteş Tiyatro oyuncusu Yalçın Menteş, 1960 yılında İzmir’de doğru. Mehmet Ali Erbil ile başrolünü paylaştığı Tatlı kaçıklar dizisi ile ünlenen Menteş, birçok tiyatro oyunu sahneledi. 30 yıl şeker hastalığı ile mücadele eden Menteş, 12 Nisan 2013 tarihinde sağ bacağını kaybetti. Sağlık durumu her geçen gün biraz daha kötüye giden ünlü oyuncu 7 Şubat 2019 tarihinde hayatını kaybetti.
Erdoğan Sıcak ir süredir KOAH ile mücadele eden 79 yaşındaki usta sanatçı Erdoğan Sıcak 12 Şubat'ta hayatını kaybetti.
Ozan Arif Uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gören Ozan Arif 13 Şubat'ta hayatını kaybetti.
Zafer Çika İzmir'de doğup büyüyen yapımcı Zafer Çika, Demet Akbağ’ın eşiydi. Uzun birlikteliği 19 Eylül 1999'da Milona'da evlenerek taçlandıran çiftin Ali isminde bir oğulları var. Ali Çika 2000 yılında dünyaya geldi. Zafer Çika 2014 yılında geçirdiği kalp kriziyle eşini ve sevenlerini korkutmuştu. Zafer Çika film yapımcısıydı. Çika 51 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle 13 Mart 2019 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
Ümit Yesin Tiyatro ve sinemanın ünlü isimlerinden birisi olan Ümit Yesin, 1954 yılında Ankara’da doğdu. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan ünlü oyuncu, en fazla Cennet Mahallesi, Çiçek taksi dizileri ile adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu 19 Mart 2019 tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında yoğun bakımdan çıkamayarak hayatını kaybetti.
Dilber Ay Ünlü şarkıcı Dilber Ay, 1956 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Küçük yaşında yaşlı bir adamla evlendirilen Dilber Ay’ın oldukça hüzünlü bir hayatı oldu. 1969 yılında TRT radyosunda düzenlenen bir yarışmada birinci olduktan sonra sanat hayatı başladı. Ünlü sanatçı Dilber Ay, 29 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda Ankara’da hayatını kaybetti.
Ergün Uçucu Sinema ve tiyatro oyuncusu Ergün Uçucu, 22 Mayıs 1940 tarihinde doğdu. Ankara devlet konservatuarı mezunu olan Uçucu, uzun yıllar TRT ile çalıştı. Seslendirme sanatçılığı da yana ünlü oyuncu, 14 Haziran 2019 tarihinde hayatını kaybetti.
Eşref Kolçak Sinema devlerinden birisi olan Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 yılında dünyaya geldi. Meslek hayatı boyunca sayısız dizi ve filmde rol aldı. Ünlü şarkıcı Harun Kolçak’ın da babası olan Eşref Kolçak, başarılı oyunculuğu sayesinde sayısız ödül aldı. Ünlü oyuncu, 26 Mayıs 2019 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybetti.
Enis Fosforoğlu Tiyatronun ünlü isimlerinden Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Devlet konservatuarı mezunu olan Fosforoğlu, uzun yıllar birçok tiyatro oyununda yer aldı. Sinema ve dizi filmlere senaryo yazan ünlü isim, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 22 Haziran 2019 tarihinde vefat etti.
Yalçın Gülhan Mahallenin Muhtarları dizisi ile evimizde kendisine yer bulan Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şarkıcılık geçmişi de bulunan Gülhan, yaşamını anlattığı kitabı ile de adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, tedavi gördüğü hastanede 27 Temmuz 2019 tarihinde vefat etti.
Cengiz Sezici 1950 yılında Adana’da doğan Cengiz Sezici, birçok dizi ve filmde izleyici karşısına çıktı. En iyi erkek yardımcı oyuncu ödülünü de kazanan Sezici, 3 Ağustos 2019 tarihinde nefes darlığı problemine bağlı olarak hayatını kaybetti.
Süleyman Turan Türk sinemasının önemli isimlerinden birisi olan Süleyman Turan, 10 Eylül 2019 tarihinde 83 yaşındayken vefat etti. 1936 yılında İstanbul’da doğan Turan eğitim hayatını İstanbul’da devam ettirdi. Uzun yıllar Türk sinemasında önemli filmlerde ve dizilerde rol alan büyük usta, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Tarık Ünlüoğlu Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu kısa bir süre önce hayatını kaybetti. 1 Ekim 2019 tarihinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu, vefat ettiğinde 62 yaşındaydı. 1957 yılında İzmir’de doğan Ünlüoğlu, eğitim hayatını Ankara’da devam ettirdikten sonra devlet konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar televizyon ekranlarında boy gösteren Tarık Ünlüoğlu, geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle 2018 yılından bu yana tedavi görüyordu. Ünlü isim tedavi gördüğü Acıbadem Maslak hastanesinde hayatını kaybetti.
2019 yılında kimleri kaybettik
2019 yılında birçok dev isim aramızdan ayrıldı. Kimi yaşadığı hastalığa yenik düştü, kimi ileri yaşına dayanamadı, kimi ise ani ölümü ile herkesi şok etti. 2019 yılında da birçok ünlü ismin ölüm haberini aldık. İşte, 2019 yılında kaybettiğimiz ünlü isimler: