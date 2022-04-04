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Hayat Genç tekvandocuların hedefi olimpiyat
AKTÜEL

Genç tekvandocuların hedefi olimpiyat

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yetenek taramasıyla tekvandoya başlayan gençlerin hedefi büyük. Yaşları 6 ile 22 arasında değişen 60 yetenek, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor. Tekvandoyu çok seven Betül Ece (6) ve Edanur Özalp (8) kardeşlerin gözü altın madalyada. İlkokul 4.sınıf öğrencisi Mehmet Altun’un hayali ise ağır siklette olimpiyatlara katılmak.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Genç tekvandocuların hedefi olimpiyat
Öğrenciler, İsmet Iraz Tekvando Spor Salonu’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yetenek taramasıyla tekvandoya başlayan genç tekvandocuların en büyük hayali birincilik kürsüsü. Yaşları 6-22 arasında değişen 60 yetenek, hafta sonu İsmet Iraz Tekvando Spor Salonu’nda ter döküyor. Yeni Şafak’a konuşan Tekvando Antrenörü Cihat Kutluca, öğrenci sayısının yaz tatiliyle birlikte 150’ye çıkmasını beklediklerini söyledi. Kutluca, buradaki amaçlarının çocukları belirli bir kuşağa kadar yetiştirip yarışmacı konumuna getirmek olduğunu söyledi.

Cihat Kutluca
Cihat Kutluca

TEKVANDO İYİ YÖNDE TERAPİ

Kutluca, “Öğrencilerimiz için tekvando iyi yönde terapi oluyor. Çünkü çocuklar yoğun geçen okul temposunda onlar için hem spor, antrenman hem enerji akışı oluyor. Aynı zamanda tekvandonun bir de psikolojik tarafı var. Çocuklara özgüven noktasında büyük faydası var. İçine kapanık çocukları olumlu etkiliyor. Hiperaktivitesi olan çocuklarda büyük faydası var çünkü bu sporun içerisinde bir disiplin var. Farklı formattaki her çocuğa hitap eden bir spor dalı” dedi.

Hacettepe Üniversitesi nFizyoterapi Bölümü öğrencisin Ayşe Günerigök, “Hem evde nhem spor salonunda çalışaraknyol kat ettim” diyor.
Hacettepe Üniversitesi nFizyoterapi Bölümü öğrencisin Ayşe Günerigök, “Hem evde nhem spor salonunda çalışaraknyol kat ettim” diyor.

HAYALLERİ BÜYÜK AMAÇLARI GÜZEL

Çiçeği burnunda tekvandocuların hayallerini ise şampiyonluklar süslüyor. 5. sınıf öğrencisi Nehir Elmas Gül (11) de bu öğrencilerden biri. 3 yıldır bu alanda ter döken Gül, “Tekvandoyu seviyorum. Ama meslek olarak psikolog olmak istiyorum” dedi. İlkokul 4.sınıf öğrencisi Mehmet Altun (10) dört senedir bu sporla uğraşıyor. Altun, “Hayallerim ağır siklette olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanmak. Kazandıklarımla lösemi tedavisi gören çocuklara yardımcı olmak” diye konuştu.

TEKVANDO İLE BÜYÜYORLAR

Betül Ece Özalp (6) ile ve Edanur Özalp (8) kardeşler de tekvando ile büyüyorlar. Onlar da diğer sporcular gibi altın madalya kazanmak istiyor. Tekvandocular arasında üniversite öğrencileri de var. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Ayşe Günerigök (22). Günerigök, “Yaşım biraz ileri olduğu için evde de esneme hareketleri yaptım. Hem evde hem spor salonunda çalışarak yol kat ettim. Tüm çocuklara özellikle de kız çocuklarına tavsiye ederim” dedi.

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