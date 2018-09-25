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KÜLTÜR SANAT

Geometri hayatın her alanında var

4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı başladı. Çalıştaya katılan sanatçı Asiye Kafalıer Dönmez, “Geometri hayatımızın her alanında, bizi bir bütün olarak saran bir konu” dedi.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Asiye Kafalıer Dönmez
Asiye Kafalıer Dönmez

İstanbul Tasarım Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliği ile düzenlenen “4. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı” başladı. Bu yıl koordinatörlüğünü Prof. Dr. Miroslaw Majewski’nin üstlendiği alt başlığı “Ahşap ve Çinide Geometrik Desenler” olan çalıştayın açılışı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Miroslaw Majewski, Asiye Kafalıer Dönmez, Ameet Hindocha ve Hamidreza Kaempour& Moones Rahmandoust katılımcı olarak yer aldı. Açılışta konuşan sanat tarihçisi Ayşe Taşkent, İslam sanatında geometrik desenlerin en güzel örneklerinin Türkiye’de yer aldığını söyledi. Asiye Kafalıer Dönmez ise geometrik desenler ve tezhip sanatı başlıklı bir sunum yaptı.

ARKA PLANI GÖRMELİ

Dönmez, “Tezhip ve süsleme birbiriyle karıştırılır. Süsleme tezhiple örtüşmez ancak bunu okuyabilenler farkında olur” dedi. Dönmez şunları ifade etti: “Geometri hayatımızın her alanında motifinden detayına kadar bizi bir bütün olarak saran bir konu. Dünyayı algılayışınızla örtüşen bir geometri ya da tezhip oluşturabiliyorsanız üzerine gidip çalışmanın bir anlamı var. Teknik olarak her şeyi yapabiliriz. Önemli olan arka planında ne olduğunu bilerek yapmak. Onu görmeden yol katetmenin doğru olmadığını düşünüyorum.”

SANAT KONUŞULACAK

4.Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı 29 Eylül’e kadar İstanbul Tasarım Merkezi’nin Sultanahmet’teki binasında devam edecek. Bugünkü etkinlikte İsmet Terzioğlu “Geleneksel kündekari sanatı ve zenaati” başlıklı bir konuşma düzenleyecek.

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