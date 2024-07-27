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157 bin 520 aday ter dökecek: Nüfus müdürlükleri pazar günü ALES için açık olacak

28 Temmuz 2024 günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2024-ALES/2) toplam 157 bin 520 kişi ter dökecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024-ALES/2 için nüfus müdürlükleri açık olacak.

11:55 - 27/07/2024 Saturday
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Nüfus müdürlükleri pazar günü ALES için açık olacak
Nüfus müdürlükleri pazar günü ALES için açık olacak
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024-ALES/2 yarın yapılacak.
28 Temmuz 2024 günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2024-ALES/2) toplam 157 bin 520 kişi ter dökecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/2) katılacak adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce  28 Temmuz 2024 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu
    “Geçici Kimlik Belgesi”
    düzenlenecektir.

#ÖSYM
#ALES
#Nüfus Müdürlüğü
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