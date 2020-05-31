Gizemli hayırsever mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı

İstanbul’da bir hayırsever, mahalle sakinlerinin ve borçları yüzünden zor durumda olan bakkalın imdadına yetişti. Edinilen bilgiye göre, kadın olduğu öğrenilen hayırsever, bir çalışanını mahalleye gönderdi. Mahalle bakkalına giren çalışan, bakkal Feridun Demir’e işvereninin bütün veresiye borçlarını kapatmak istediğini söyledi. 20 yıldır ödenmeyen borçlar yüzünden zor durumda olan bakkal Feridun Demir ise neye uğradığını şaşırdı. Yapılan hesaplamalar sonucu bakkal defterinde 48 bin lira borç çıktı. İşverenin onayıyla mahalledeki herkesin borcu kapandı.

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"İmdadımıza yetişti"



50’nin üzerinde ailenin 20 yıldır borçlarını ödemediklerini belirten Feridun Demir, "Bu ödemeyenler benim çocukluk arkadaşlarım. Arkadaş diye zamanında veresiye verdim. 2001 yılından beri, yani bakkalın açılışından öte gelen borçlar. Ben mahallenin bakkalı olarak bu borçları öteki dünyaya havale etmiştim. Kendim de zor durumdaydım.

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Bakkalı kapatmayı düşünüyordum. Ama hayırseverin ödemesiyle yeniden toparlandım. Bir kadın olduğunu biliyorum. Hem benim hem de mahallelinin imdadına yetişti. Çalışanı aracılığıyla 48 bin liralık hesabı ödedi ve bütün borçları kapattı" dedi.

"Bir gelip teşekkür etmediler"

Borcu olanların bu zor günlerde borçtan kurtulduğunu belirten Demir, "Ben o hayırsevere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum, sayıları artsın inşallah. Bu borç sahiplerinin çoğunun ödeyecek durumu vardı ama ödemek istemediler. Bu insanlar asalak yaşayama alışmışlar. İşin doğrusu bu insanlar borç nedir, nasıl ödenir, onu bilmeyen insanlar. Onlara ürünleri vereceksin, parasını istemeyeceksin. Bu arkadaşların yaşam tarzları bu, bu insanlar arkadaşım diye veresiye verdim bunun ötesi var mı? Üstelik gelip teşekkür bile etmediler" diyerek sitem etti.