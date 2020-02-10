Göç içinde filizlenen  yetenek

Türk Kızılayı Toplum Merkezleri hayatlara dokunmaya devam ediyor. Bunun son örneği 6 sene önce iç savaştan kaçarak ailesi ile birlikte Gaziantep’e gelen genç Muhammed oldu. Babası, evlerinin geçimini sağlamak için İstanbul’a giderken Muhammed de annesi ve üç kardeşiyle Gaziantep’te kaldı. Bir futbolcunun öyküsü de tam burada başladı.

REKLAM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye’ye geldiklerinde Muhammed yarıda bıraktığı eğitimine 9. sınıftan devam etmeye başladı. Şu an 12. sınıfa devam eden Muhammed’e televizyonda seyrederken gördüğü bir futbol okulu reklamı ona yeteneğini ortaya çıkartması için fikir verdi. Muhammed, Türk Kızılayı Gaziantep Toplum Merkezi’ne giderek derslere ve spor aktivitelerine katılmaya başladı. Kısa sürede spor eğitmenlerinin dikkatini çeken Muhammed, Gaziantep Toplum Merkezinin futbol takımına alındı. Kendini her geçen gün geliştiren, sahada yıldız gibi parlayan Muhammed için eğitmenleri de bir plan yaptı.

GALATASARAY’IN ALT TAKIMINDA

Galatasaray Spor Kulübü’nün alt yapısına yönlendirilen Muhammed, burada da gösterdiği başarıyla tüm elemeleri geçerek takıma alındı. YÖS’e hazırlanan Muhammed günün yarısını derslerine ve sınavlara çalışarak geçiriyor, diğer yarısını futbol antrenmanlarına ayırıyor. Hem okul hem üniversite hazırlık hem de sporu birlikte omuzlayan Muhammed, “Bu çok zor ama başarmak için zorlanmam gerekiyor. Ne yaşarsanız yaşayın ama umudunuzu asla kaybetmeyin. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın ve bu yolda çok yorulun” dedi.