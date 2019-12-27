Gökhan Özcan’a edebiyat ödülü

Danışma kurulunda yazar Ali Ural, sanat yönetmeni ve oyuncu Birol Cürgül, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, gazeteci yazar Gülcan Tezcan, sinema eleştirmeni İhsan Kabil, yazar Mahmut Bıyıklı, müzisyen Mustafa Demirci ve eğitimci Oğuzhan Özkan’ın yer aldığı ÖNDER 4. Kültür Sanat Ödülleri kapsamında, “Yılın Okul Dergisi Ödülü”nü Adana’daki Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Lisesinin çıkardığı Tenkid dergisi, “Yılın Okul Kültür Sanat Projesi Ödülü”nü Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı Günümüz Evliya Çelebileri Projesi ve “Yılın Eğitimcisi Ödülü”nü Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi matematik öğretmeni Onur Cansız aldı. Gecede “Yılın Fikriyat Ödülü” Mehmet Doğan’a, “Yılın Müzik Ödülü” Abdülbaki Kömür’e, “Yılın Sinema Ödülü” “Dilsiz” adlı filmiyle Murat Pay’a, “Yılın Edebiyat Ödülü” yazar Gökhan Özcan’a, “Yılın Medya Ödülü” de TRT 2 adına TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun’a takdim edildi.