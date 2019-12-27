Hayat Gökhan Özcana edebiyat ödülü
AKTÜEL

Gökhan Özcan’a edebiyat ödülü

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl “ehliyet ve liyakat” temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilen “Kültür Sanat Ödülleri”, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, “Yılın Edebiyat Ödülü” Yeni Şafak yazarı Gökhan Özcan’a verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak yazarı Gökhan Özcan'a 'Yılın Edebiyat Ödülü' takdim edildi.
Yeni Şafak yazarı Gökhan Özcan'a 'Yılın Edebiyat Ödülü' takdim edildi.

Danışma kurulunda yazar Ali Ural, sanat yönetmeni ve oyuncu Birol Cürgül, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, gazeteci yazar Gülcan Tezcan, sinema eleştirmeni İhsan Kabil, yazar Mahmut Bıyıklı, müzisyen Mustafa Demirci ve eğitimci Oğuzhan Özkan’ın yer aldığı ÖNDER 4. Kültür Sanat Ödülleri kapsamında, “Yılın Okul Dergisi Ödülü”nü Adana’daki Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Lisesinin çıkardığı Tenkid dergisi, “Yılın Okul Kültür Sanat Projesi Ödülü”nü Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı Günümüz Evliya Çelebileri Projesi ve “Yılın Eğitimcisi Ödülü”nü Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi matematik öğretmeni Onur Cansız aldı. Gecede “Yılın Fikriyat Ödülü” Mehmet Doğan’a, “Yılın Müzik Ödülü” Abdülbaki Kömür’e, “Yılın Sinema Ödülü” “Dilsiz” adlı filmiyle Murat Pay’a, “Yılın Edebiyat Ödülü” yazar Gökhan Özcan’a, “Yılın Medya Ödülü” de TRT 2 adına TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun’a takdim edildi.

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