Gönülden babalar: Koruyucu aileler için Babalar Günü daha anlamlı

Ramazan-Neriman Berber çifti hem kendi kızları hem de koruyucu ailelik yaptıkları çocuklarıyla.

İki çocuk sahibi Zonguldaklı Ramazan-Neriman Berber çifti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca uygulanan Koruyucu Aile Hizmet Modelini ilk kez Gönül Elçileri Projesi kapsamında düzenlenen bir toplantıda duyarak, “Bir tane çocuğa daha biz aile olamaz mıyız? Yuva olamaz mıyız?” diyerek 2014 yılında Ş.K. isimli bir kız çocuğunun koruyucu ailesi oldular. İmam hatip olan Ramazan Berber ile ev hanımı eşi Neriman Berber, Ş.K.’yı kendi çocuklarından ayırmadılar. Ş.K. 2017 yılında reşit olunca koruyucu ailelikleri sona erdi. Ama Ş.K ile bağlarını hiç koparmadılar. Ş.K.’yı evlendirdiler, bir de torun sahibi oldular.

İKİ KARDEŞE KUCAK AÇTI

Berber ailesi, Ş.K.’dan sonra iki çocuğa daha koruyucu aile oldu. Çift, 2018 yılından bu yana N.A. ve B.A. isimli iki engelli kardeşe anne-babalık yapıyor. Kendi evlatlarına gösterdikleri ilgi ve sıcaklığı koruyuculuğunu yaptığı 3 çocuğa da gösterdiklerini söyleyen Ramazan Berber, “2014 yılında koruyucu ailesi olduğumuz Ş.K ile bağımızı hiç koparmadık. Kızımızı evlendirdik ve şu anda 4 aylık dünyalar güzeli bir torunumuz var. Ş.K. çalıştığı zamanlar torunumuza biz bakıyoruz. Anneanne ve dede olmanın vermiş olduğu hissi ilk kez kızımız sayesinde tattık” dedi.

ZOR BİR SÜREÇ DEĞİL

Fahrettin Altun oğlu B.E ile.

Ankara’da yaşayan Altun çifti ise, 2017 yılında B.E. isimli 2016 doğumlu bir erkek çocuğunun koruyucu ailesi oldu. Koruyucu aileliğin eşi Çiğdem Altun’un hayali olduğunu anlatan Fahrettin Altun, “İlk duyduğumda biraz düşündüm ama daha sonra eşimin hissettiği heyecanı hissetmeye başladım. Onu ilk gördüğümde bayılacağımı hissettim. Sonra tarifi imkansız bir duygu yaşadık” dedi. Koruyucu aileliğin zor bir süreç olmadığını belirten Altun, “Siz işi uzmanlara bırakın, onlar sizi yönlendiriyorlar. Sizin yapacağınız sadece çocuğu sevmek, sevginizi verebilmek. Herkese tavsiye ediyorum” dedi. Koruyucu aile olmanın kendisine çok şey kattığını anlatan Altun, “Yavrum beni ‘baba’ diye karşıladığı zaman tarifsiz bir duygu yaşıyorum. Bütün yorgunluğum gidiyor. Biyolojik ve kalbi biyolojik tüm babaların, babalar gününü kutluyorum” dedi.

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