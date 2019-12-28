Hayat Googlea güven yok
AKTÜEL

Google'a güven yok

Rekabet Kurulu’nun Google’a rekabet ihlalleri nedeniyle büyük cezalar kesmesine yönelik bir araştırma yapan Areda Survey, ilginç sonuçlara ulaştı. Vatandaşların yüzde 42,5’i Google’ın cezayı hak ettiğini düşünüyor. Bin 64 kişiyle yapılan araştırmada, ‘Google’a ne derece güveniyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 45,3’ü ‘güvenmiyorum’ cevabı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Araştırma şirketi Areda Survey, Rekabet Kurulu’nun Google’a rekabet ihlalleri nedeniyle büyük cezalar kesmesine yönelik bir araştırma yaptı. Areda Survey, Türkiye genelince bin 64 kişiye Rekabet Kurumu’nun ‘rekabet ihlalleri’ gerekçesiyle Google’a idari para cezası uygulamasını sordu.

CEZAYI HAK ETTİ

20-23 Aralık arasında yapılan araştırmada, “Türkiye’nin ‘rekabet ihlali’ iddiasıyla başlatılan soruşturm kapsamında Google’a idari para cezası uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 42,5’u “Cezayı hak etti” derken 18,9’luk kısım “Ceza verilmemeliydi” cevabı verd. Yüzde 38,5 ise fikri olmadığını belirtti.

YÜZDE 37,2 KARARSIZ

Anket sonuçları

Araştırmada, katılımcılara “Genel olarak düşündüğünüzde Google’a ne derece güveniyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 45,3’ü “Güvenmiyorum” derken sadece yüzde 17,1’lik kesim “Güveniyorum” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 37,2’si ise “Ne güveniyorum ne güvenmiyorum” diye görüş belirtti. Verilere göre, eğitim seviyesi arttıkça Google’a güvenin azaldığı gözlendi. Google’a en fazla güvenenler ise 18-24 yaş aralığındakiler oldu.

TEKELLEŞİYOR!

  • “Google’ın tekelleşmeye çalıştığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 54,8’i ‘evet’, yüzde 16,5’i ‘hayır’, yüzde 28,6’sı ise ‘fikri yok’ cevabı verdi. Verilere göre, erkekler kadınlardan daha fazla Google’ın tekelleşmeye çalıştığını düşünüyor.

Türkiye tek yürek oldu
DÜNYA
Türkiye tek yürek oldu
Türkiyenin devrimi

Türkiye'nin devrimi

Lobilerin engeliyle yarım kalan Devrim hayali gerçek oldu.​
11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları

11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları

Hazırlanan 12 sayfalık raporda atılan iftiralar tek tek çürütüldü.
Emin ÜstünHakka yürüdü

Emin Üstün
Hakk'a yürüdü

İkindi namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Akdeniz<br>Ocak'ta ısınacak

Akdeniz
Ocak'ta ısınacak

​Bölgedeki aktörler yeni adımlar atmaya başladı.
Google'a güven yok

Google'a güven yok

Araştırma şirketi Areda Survey, Google'a ilişkin ilginç sonuçlara ulaştı.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Antalya’yı zam vurdu

Antalya’yı zam vurdu

​CHP'li Antalya Belediyesi 400 kalem hizmete zam yaptı.
İBB'de<br>kıyım sürüyor

İBB'de
kıyım sürüyor

İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine destek veren isimleri görevden alıyor.
Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Yeni kanallar ve uygulamalar ile Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de daha fazlasını sunuyor.
Libya direniyor

Libya direniyor

​Libya'da selalar okundu, halk sokağa koştu.
Hindistan'a<br>evlat seferi

Hindistan'a
evlat seferi

​5 bin aileden 300'ü Hindistan'da tedavi için yola çıktı.
PKK'dan kaçan Mekiye evine döndü

PKK'dan kaçan Mekiye evine döndü

Genç kız terör örgütünden nasıl kaçtığını ve duygularını anlattı.
Kredi kartlarında faiz indirimi

Kredi kartlarında faiz indirimi

​Aylık azami faiz oranı TL'de yüzde 1,60'dan 1,40'a indi.
Atiba farkı

Atiba farkı

Atiba'nın 1 gol 3 asistlik katkı sağladığı maçta Beşiktaş rahat kazandı.
O iş tamam hocam

O iş tamam hocam

​Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden anlamlı TOGG paylaşımı.
Biner lira yatırıldı

Biner lira yatırıldı

​Adana'daki sağanakta zarar gören kişilere yardım yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.