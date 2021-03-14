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Güldür Güldür'den çirkin skeç: İmamı parmak arası terlik ve küpeyle sahneye çıkardılar

Güldür Güldür'den çirkin skeç: İmamı parmak arası terlik ve küpeyle sahneye çıkardılar

Güldür Güldür Show'un küpeli ve parmak arası terlikli bir imamın da yer aldığı skeci imamların tepkisine neden oldu. Din adamları RTÜK'ü göreve çağırdı.

Haber Merkezi İHA
Güldür Güldür oyuncuları
Güldür Güldür oyuncuları

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının son bölümünde yer alan bir skeç tartışmalara neden oldu.

Sekeçteki karakterlerden birinin hem imam kostümü giymesi hem de küpe ve parmak arası terlikli olması özellikle imamların tepkisini çekti.

İmamlar, din adamlarının ve dindarların bu skeçle alaya alındığını belirterek, gerekli kurumların harekete geçmesini istedi.

TÜRK DİYANET VAKFI GÖREVLİSİNDEN TEPKİ

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, sarık ve cübbe giyilerek din, din görevlileri ve dindarların alaya alındığını söyledi, duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, "Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan aşağılıkları kınıyor ve dindarlardan özür dilemeye davet ediyorum. İslam dinine karşı her türlü hadsizlik, aşağılık ve edepsizliği başta sayın RTÜK Başkanı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar görür ve gereğini yapar diye bekliyoruz. Soytarının birine imam kostümü giydirilmiş şaklabanlık yapıyor. İmamlık gibi kutsal bir değerimizle dalga geçildiği apaçık görülüyor. Bu kişilerin ne yapmaya çalıştıkları Türk milleti tarafından çok iyi görülüyor. Dini, milli ve ahlaki değerlerimizle adeta dalga geçen bu zihniyete, programlarının izlenmemesiyle beraber tepki gösterileceğine inanıyorum. Bu asil millet Hz. Peygamberimizin mesleği olan imama ve imamlığa sahip çıkacaktır. ’Güldür Güldür Show’ programında sözde sanatçının birine imam kostümü giydirilerek kulağında küpesi ayağında parmak arası terlikle, imam görünümündeki kişiliğe şaklabanlık yaptırarak Türk milletinin dini değerleriyle dalga geçiliyor. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak RTÜK’ü göreve davet ediyoruz. Bir imamın namaz kıldırma esnası haricinde, sarık cüppe giyip dolaşması dahi kanunen yasak. Tüm camia olarak, güya, birkaç kişiyi güldürme adına, bu tür soytarılık gösterileri yapanları, buna göz yuman TV kanallarını şiddetle uyarıyor ve kınıyorum. Kanal yetkililerinden bu sözde zavallı programı kaldırmalarını bekliyoruz. Müslüman milletimizin gözünün içine baka baka değerlerimiz ayaklar altına alınıyor adına da show denilerek kahkaha attırılıyor. Müslüman bir ülkede Müslümanlar için Peygamber mesleğinin varisi konumundaki din görevlisinin camide Cemaate namaz kıldırırken giydiği elbiseyi TV’de show malzemesi yaparak Türk milletinin dini değerlerini ve dini inançlarını bazı alçak herifler alaya alıyor. RTÜK ise her zamanki gibi uyuyor. RTÜK’ü dini değerlerimize yapılan hakaret karşısında göreve davet ediyoruz" dedi.


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