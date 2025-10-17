Güllü’nün patronundan çarpıcı iddia: Çocukları hemen harekete geçti

Güllü ve Ferdi Aydın (Solda)
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından, sanatçının çocukları harekete geçti. Güllü’nün “eski patronu” olarak bilinen Ferdi Aydın hakkında Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan aile, gerekçe olarak Aydın’ın kamuoyuna yönelik ağır ithamlarını gösterdi.
Arabesk müziğinin önemli sanatçılarından
Güllü
’nün trajik ölümünün ardından, kamuoyunda yapılan iddialar karşısında ailesi sessiz kalmadı. Sanatçının yakınları, gündem olan açıklamalara karşı hukuki süreç başlattı.
Güllü’nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Hamza Gülter, kamuoyunda
"Güllü’nün eski patronu"
olarak tanınan Ferdi Aydın hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Ferdi Aydın, katıldığı bir programda Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in çevresine “Annemi öldürmek istiyorum” dediğini iddia etmişti. Ayrıca,
"Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim... Orada şunu söylüyorlar, ‘gel gel bir kendini aşağı at diyorlar’ aşağı atıyorlar gülerek"
ifadeleriyle kamuoyunda tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Güllü’nün mirasçıları, avukatları aracılığıyla yaptıkları suç duyurusunda şu ifadeye yer verdi:
"Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut’un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnatları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."
Aile, Ferdi Aydın’ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların hem kişilik haklarına hem de adli sürece zarar verdiğini savunarak, bu iddiaların yasal zeminde değerlendirilmesini talep etti. Suç duyurusunun ardından gözler savcılığın başlatacağı sürece çevrildi.
