Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın açtı ağzını yumdu gözünü: Bugüne kadar...

2 Ocak'ta vefat eden Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, soyadı nedeniyle kızı Tuğçe Tayfur ile karşı karşıya gelmişti. Usta sanatçının vefatının ardından aile içindeki gerginlikler gündemdeki yerini koruyor. Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla adeta ateş püskürdü.
Usta Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetmişti.
Usta sanatçının vefatının ardından aile içindeki gerginlikler gündemdeki yerini koruyor.
Ferdi Tayfur kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuştu.
Tuğçe Tayfur, babasının bu kararının ardından "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.
Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın tarafından kurulan markayla ilgili dava, şimdi de usta sanatçının çocukları tarafından devam ettirilmek istendi.
Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Muhammet Aydın, adeta ateş püskürdü.
"Böylesine çirkin bir tabloda adımın geçmesini istemiyorum"
Marka patentinin iptali için başvuru yaptığını söyleyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Tuğçe hanımla birlikte kurmuş olup tüm maddi harcamaları bizzat şahsıma ait olan 51 şubeye ulaşmış “Tuğçe Tayfur Store” adlı markayı bundan 2 buçuk ay önce durdurma kararı almıştım. Bunu da kamuoyuna bildirmiştim. Benim hatalı tutum ve konuşmalarım olduğu da ayrıca doğrudur. Şimdiki süreçte avukatım, mirasçıların bir kaçının marka davasına devam etmek istediğini söylemiş bulunmaktadır. Yani özetle parasını kendim ödediğim bana ait olan şirketin finalinde miras konusu olacağını ön görmem sebebiyle Böylesi çirkin bir tabloda adımın geçmesini asla istemediğim için marka patentinin iptali için başvuruda bulunduk"
"Tuğçe hanımın 1 TL'si bana nasip olmadı ve bununla gurur duydum"
Aydın, "Ayrıca bazı kendini bilmez taraflı magazin programlarında yine asılsız ve hakarete varan konuşmalarla borçlarımdan dolayı Tuğçe hanımın sahneye döndüğünü söyleyen saçma sapan haberler dönmekte. Şunu belirtmek isterim ki bugüne dek Tuğçe Hanım'ın bana 1 TL'si nasip olmamıştır ve bununla gurur duyuyorum" diye konuştu.
"18 yaşından beri alnımın teriyle kazanıyorum"
Tüm sermayenin kendisine ait olduğuna vurgu yapan ve öfkesi dinmeyen Aydın, şöyle konuştu:
"Benim markamın ve şirketin mizanı yani sermayesi 92 milyon Türk lirası bu parayı bizzat ben harcadım ne Tuğçe hanım ne benim aile fertlerim ne de herhangi biri ne de miras parası!
18 yaşından beri alnımın teriyle kazanıyorum. Yaptığım tüm işlerde olduğu gibi bu markada da benim kendi sermayemle bu kadar şubeye ulaşmıştır. Özetle çöpe giden para bana aittir. Çöpe gittiği için zerre üzüntüm yoktur, dünya malı dünyada kalır. Şirket alacakları hususunda da tamamı icra takipleriyle şirketimize borçlulardan tahsilat için avukatlarımıza devredilmiştir. Şirketin şuan için bile 50 milyon TL resmi alacağı mevcuttur. İftira, toplumu kışkırtma suçunu işleyen kurum program ve şahıslardan şikayetçi olacağım"