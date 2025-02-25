Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın açtı ağzını yumdu gözünü: Bugüne kadar...





"18 yaşından beri alnımın teriyle kazanıyorum"

Tüm sermayenin kendisine ait olduğuna vurgu yapan ve öfkesi dinmeyen Aydın, şöyle konuştu:

"Benim markamın ve şirketin mizanı yani sermayesi 92 milyon Türk lirası bu parayı bizzat ben harcadım ne Tuğçe hanım ne benim aile fertlerim ne de herhangi biri ne de miras parası!