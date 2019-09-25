Hayat Gündüz polis gece ressam
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Gündüz polis gece ressam

Gündüz polis gece ressam

Gaziantep’te görevli polis memuru Sedat Fırat, gündüz polislik mesleğini icra ederken, geceleri de evinde resim yapıyor. 10 yıl önce başlayan resim tutkusundan vazgeçmeyen Fırat, evinin bir bölümünü resim atölyesine çevirerek, tuvaller üzerinde sanat eserleri üretiyor. Tutkusunu geliştirerek profesyonelliğe döken Fırat, polislik mesleğini de çok sevdiğini ifade ediyor.

Haber Merkezi IHA
Polis memuru Sedat Fırat.
Polis memuru Sedat Fırat.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 37 yaşındaki polis memuru Sedat Fırat, yaptığı resimlerle dikkat çekiyor.

Sedat Fırat'ın evindeki resimlerinden bazıları.

Gündüzleri polislik mesleğini icra eden evli ve 1 çocuk babası Fırat, 10 yıl önce başlayan resim tutkusunu geliştirerek profesyonel resimler yapıyor.

Evinin bir bölümünü sanat atölyesine çevirdi

16 yıllık polis memuru olan Fırat, evinin bir bölümünü resim atölyesine çevirerek, tuvaller üzerinde sanat eserleri üretiyor. Yaptığı resimleri Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da sergileyen Fırat, görev yaptığı illerdeki mesai arkadaşlarının da takdirini topluyor.

Geceleri ressamlık yapan polis memuru, gündüzleri araç uygulamaları ve trafik tanzim çalışmalarını yürütüyor.

  • Mesai saatleri içerisinde görevini titizlikle yürüten Fırat, gün içerisinde araç uygulamaları ve trafik tanzim çalışmaları yapıyor. Gaziantep’e yeni atanan Fırat, kent trafiğini rahatlatmak için mesai arkadaşlarıyla var gücüyle çalışıyor. Motorize ekiplerde görev alan Fırat, vatandaşın trafikte güvenli şekilde seyretmeleri için de sürücülere uyarılarda bulunuyor.

“Polislik mesleğini seviyorum”

Polislik mesleğini sevdiğini dile getiren trafik polisi Fırat, “Gündüz yoğun bir iş temposunda görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Polislik mesleğini de ayrıca çok seviyorum. Arta kalan boş zamanlarımda kendi atölyemde kendimi resme adadım. Soyut resimler üzerine daha çok çalışmalar yapıyorum. Çeşitli kişisel ve karma sergilerde bulundum. Resim yaparken kendimi bambaşka bir dünyadaymışım gibi hissediyorum. Bu konuda bana ilham veren işim, eşim, çocuğum, evim, bulunduğum ve yaşadığım şehirler çok önemli. Bunların da bana artısı oluyor” dedi.

Sedat Fırat, resime olan büyük tutkusunun yanında polislik mesleğini de severek icra ediyor.

“Yaşadığım olayları tuvallere yansıtıyorum”

İşte yaşadığı olayları tuvallere yansıttığını ifade eden deneyimli polis memuru Fırat, “Bazen işte yaşadığım olumlu veya olumsuz bir olay, aklımda hemen bir tuvale yansıyor. O durumu hemen not defterime taslağını hazırlayıp, daha sonra evde tuvale çiziyorum. Resim yapmak çocukluğumdan beri olan bir durum. Küçükken kağıt bulursam kağıt, duvar bulursam duvara, taşa bile resim çizdiğim olmuştur. O zamanki imkanlar şuan ki gibi boyalar, tuvaller, fırçalar o kadar fazla olmadığı için şuan kendimi keşfettiğim için imkanlar da bu doğrultuda değişti. Ben de içimde olan bu isteği dışa vurmak istedim. Bu doğrultuda 10 yıldır profesyonel olarak resim yapıyorum” diye konuştu.

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Türkiye'de birkaç kez sergi açan Fırat'ın hedefi Avrupa'da da sergi açabilmek.

“Avrupa’da sergi açmayı hedefliyorum”

  • Daha önce Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da resimlerini sergilediğini belirten Fırat, Avrupa’da sergi açmayı hedeflediğini kaydederek, “Şanslıyım. Gaziantep gibi gerçekten sanat alanında geniş kitlelere hitap eden sergi salonları var. Bu konuda kendi kurumumdan da destek alıyorum. Diğer kurumlardan da destek alacağım. Daha büyük bir sergi açmak istiyorum. Hedefim Avrupa’da bir sergi açmak, ama bunun için biraz daha farklı çalışmalar, farklı eğitimler görmem lazım” şeklinde konuştu.

Kızı da babasının izinde ilerliyor

Hem polis hem ressam olan Fırat’ın 7 yaşındaki kızı Masal da resim konusunda babasının izinde ilerliyor. Kızının kendisine ait 3 resminin sergide yer aldığını belirten Fırat, kızının kendisinin izinden geldiğini vurguladı.

Fırat'ın, resime büyük ilgi duyan 7 yaşındaki kızı da babasının izinden gidiyor.

Resim yapmayı çok sevdiğini söyleyen ilkokul 2’inci sınıf öğrencisi Masal Fırat, “Babamın resimlerini çok beğeniyorum. Bazen resim yaparken ona yardım ediyorum. Ben çoğunlukla bebek çiziyorum. Okulda tüm arkadaşlarım resim dersinde yanıma toplanıyor ve resimleri çok güzel yaptığımı söylüyorlar. Büyüyünce de ressam olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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