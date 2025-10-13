GYD'den gençlere ilham veren proje: Girişimci Kütüphanesi

Türkiye’nin doğusundaki genç girişimcilere umut ve ilham vermeyi amaçlayan “Girişimci Kütüphanesi” projesi, Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Van ve Diyarbakır’da hayata geçirildi.

Van’da başlayan ve Diyarbakır’da devam eden programlar, bölgedeki gençlerin girişimcilik ekosistemine katılımını artırmayı, yerel potansiyeli bilgiyle buluşturmayı hedefledi.

Van’daki ilk buluşmadan Diyarbakır’daki ikinci etkinliğe kadar uzanan bu yolculuk, hem bölgesel kalkınma vizyonuna hem de gençlerin hayallerine dokunan anlamlı bir adım oldu.

Van’da ilk durak: Bilgiyle fikrin buluştuğu girişimci kütüphanesi

Projenin ilk ayağı 1–2 Ekim 2025 tarihlerinde Van İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

GYD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, kütüphaneleri yalnızca bilgi merkezleri değil, aynı zamanda fikirlerin doğduğu yaratıcı alanlar olarak tanımladı:

“Girişimcilik sadece iş kurmak değildir; hayal kurmak, topluma fayda sağlamak ve değişimin öncüsü olmaktır.”

Etkinlikte, iş dünyasından isimlerin katıldığı paneller düzenlendi. Wilco Group CEO’su Mehmet Avcı, “Girişimcilikte İletişim, Marka ve Dijital Çağ” başlıklı sunumunda, markalaşmanın yalnızca tanınırlıkla değil, güven ve sürdürülebilir değer üretimiyle anlam kazandığını vurguladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise girişimcilik ekosisteminin gelişebilmesi için yerel aktörlerin rolünün önemine değinerek, “Girişimcileri alkışlamak, desteklemek ve bu süreci toplumsal bir farkındalık haline getirmek zorundayız,” ifadesini kullandı.

Etkinlikte ayrıca genç katılımcılar için mentorluk görüşmeleri, proje geliştirme atölyeleri ve deneyim paylaşım seansları düzenlendi. Van’daki program, bölgedeki girişimcilik kültürünün gelişmesi için güçlü bir adım olarak değerlendirildi.

Diyarbakır’da Girişimci Kütüphanesi: Medeniyetin izinden geleceğe

Projenin ikinci durağı olan Diyarbakır’daki etkinlik, 6 Ekim 2025 tarihinde Kayapınar Halk Kütüphanesi’nde yapıldı.

GYD Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, Diyarbakır’ın potansiyeline dikkat çekerek, “Kütüphaneler sadece geçmişin değil, geleceğin de hikâyelerini yazdığımız mekânlardır. Gençlerimiz hayal kurmalı, risk almalı ve asla vazgeçmemeli,”

dedi.

Program kapsamında gençlerle birebir mentorluk görüşmeleri yapıldı; katılımcılar fikirlerini paylaşma, proje önerilerini sunma ve girişimcilik alanında uzman isimlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu.

Etkinlikte ayrıca sosyal girişimcilik, vizyoner liderlik, dijital dönüşüm, marka stratejisi ve bölgesel kalkınma gibi konular ele alındı. Gençler, hem yerel girişimcilerin başarı hikâyelerinden ilham aldı hem de kendi projeleri için yol haritaları oluşturdu.

“Girişimci Kütüphanesi” modeli: Bilgiyle kalkınmanın yeni adresi

GYD tarafından tasarlanan “Girişimci Kütüphanesi” modeli, Türkiye’nin çeşitli illerinde hayata geçirilmesi planlanan uzun soluklu bir sosyal girişim projesi. Amaç, kütüphaneleri bilgi tüketiminden bilgi üretimine dönüştürmek ve gençleri iş fikri geliştirme süreçlerine dahil etmek.

Van ve Diyarbakır’da düzenlenen ilk iki etkinlik, bu vizyonun somutlaşmış örnekleri oldu. Proje; hem akademik bilgi hem de saha deneyimini bir araya getirerek, gençlere üretkenlik, yaratıcılık ve girişimcilik bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Mentorlar ise özellikle doğu illerinde girişimcilik kültürünün giderek geliştiğine dikkat çekerek, desteklerin artması halinde bölgenin Türkiye’nin yeni inovasyon merkezlerinden biri haline gelebileceğini belirtti.

Gelecek planı: Her şehirde bir girişimci kütüphanesi

GYD Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, projenin sadece Van ve Diyarbakır’la sınırlı kalmayacağını, kısa sürede Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi:

“Hedefimiz, her şehirde bir girişimci kütüphanesi kurarak bilgiyle hayali, fikirle cesareti buluşturmak. Girişimciliği büyük şehirlerle sınırlı tutmuyoruz; her yerde üretken gençler var.”

Doğudan yükselen fikirler

Van ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen “Girişimci Kütüphanesi” etkinlikleri, doğu illerinde bilgi temelli kalkınma anlayışının güçlenmesine katkı sundu. Proje, yalnızca genç girişimcileri değil, yerel yöneticiler, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenleri de aynı platformda buluşturarak örnek bir dayanışma modeli ortaya koydu.