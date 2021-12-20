Hayat Hakan Ural Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum kimse beni susturamaz
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Hakan Ural: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum kimse beni susturamaz

Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için hedef gösterildiğini belirterek, "Ülkemize çok büyük katkısı olmuş bir lider. Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Hakan Ural: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum kimse beni susturamaz
Hakan Ural

Kanal D'de yayınlanan 'Neler oluyor hayatta' adlı programının sunucusu Hakan Ural, kendisine dair merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık durumunun kötüleştiği dönemde kendisi hakkında yapılan 'öldü' haberlerine dava açtığını kaydeden Ural, ''Etik bulmuyorum etkileşim uğruna böyle haber yapanları. Zaten sosyal ve dijital medyada hakkımda çıkan haber ve yorumları avukatım inceliyor. Hukuki olarak hakkımı arıyorum, tazminat yağıyor bana özellikle son bir senedir'' ifadesini kullandı.

Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama
HAYAT
Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama

"Kimse beni susturamaz"

Sunucu, devamında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için" hedef gösterildiğini belirten Ural, "Ülkemize çok büyük katkısı olmuş bir lider. Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz. Hastanede yatarken, Erdoğan ile fotoğrafımı koyup hakaret edenler oldu. Hastanede canımla mücadele ederken de bu yapılmaz ama yaptılar. Ölmüş anneme kadar küfrediyorlar. Bana saldıranlar aslında halka saldırıyor. Çünkü ben halkımın düşüncelerini yansıtıyorum. Beni kıymetli kılan halktır.''

Hakan Ural'dan Gara'daki hain saldırıya sessiz kalanlara tepki: Sen siyaset yapıyorum diye bunlarla mücadeleye sekte vuruyorsan sen namertsin
OYNAT 01:52
Hakan Ural'dan Gara'daki hain saldırıya sessiz kalanlara tepki: Sen siyaset yapıyorum diye bunlarla mücadeleye sekte vuruyorsan sen namertsin
Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunan Hakan Ural, Gara'da PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 13 vatan evladıyla ilgili sesini çıkarmayanlara ve PKK'ya 'PKK' diyemeyenlere tepki gösterdi. Ural, ''Polisini, askerini, doktorunu şehit ediyorlar sen siyaset yapıyorum diye 3 tane 5 tane oy alacağım diye bunlarla mücadeleye sekte vuruyorsan sen namertsin'' ifadelerini kullandı.


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