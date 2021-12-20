Hakan Ural: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum kimse beni susturamaz

Kanal D'de yayınlanan 'Neler oluyor hayatta' adlı programının sunucusu Hakan Ural, kendisine dair merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık durumunun kötüleştiği dönemde kendisi hakkında yapılan 'öldü' haberlerine dava açtığını kaydeden Ural, ''Etik bulmuyorum etkileşim uğruna böyle haber yapanları. Zaten sosyal ve dijital medyada hakkımda çıkan haber ve yorumları avukatım inceliyor. Hukuki olarak hakkımı arıyorum, tazminat yağıyor bana özellikle son bir senedir'' ifadesini kullandı.

HAYAT Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama

"Kimse beni susturamaz"

Sunucu, devamında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için" hedef gösterildiğini belirten Ural, "Ülkemize çok büyük katkısı olmuş bir lider. Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz. Hastanede yatarken, Erdoğan ile fotoğrafımı koyup hakaret edenler oldu. Hastanede canımla mücadele ederken de bu yapılmaz ama yaptılar. Ölmüş anneme kadar küfrediyorlar. Bana saldıranlar aslında halka saldırıyor. Çünkü ben halkımın düşüncelerini yansıtıyorum. Beni kıymetli kılan halktır.''

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